Copa do Mundo Brasil x Portugal decidem vaga na final do Mundial Sub-17; veja onde assistir O duelo ocorre nesta segunda-feira (24), às 13h, no Catar; vencedor do confronto terá Áustria ou Itália na decisão

O Brasil encara Portugal em busca de uma vaga na final do Mundial Sub-17, nesta segunda-feira (24), às 13h (horário de Brasília), no Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A equipe capitaneada pelo pernambucano do Sport, Zé Lucas, tem a missão de conquistar o quinto título do país na categoria.

O vencedor do confronto entre Brasil e Portugal, terá como adversário na decisão quem se classificar no duelo de Áustria e Itália, que também acontece nesta segunda (24), às 10h30.

Campanha

Após passar sem dificuldades no grupo H na primeira fase com vitórias contra Indonésia e Honduras e empate com a Zâmbia, os meninos da seleção brasileira sub-17 precisaram de duelos emocionantes até chegar na semifinal.

Na segunda fase e nas oitavas de final, o Brasil superou Paraguai e França, respectivamente, na disputa por pênaltis, com grande atuação do goleiro do Santos, João Pedro.

A classificação nas quartas de final também foi emocionante. Brasil e Marrocos empatavam em 1 a 1 até o último minuto do segundo tempo, quando o atacante Dell, do Bahia, marcou o gol da vitória e evitou mais uma disputa por pênaltis.

Já a seleção de Portugal passou pelos adversários com mais autoridade, mas perdeu um jogo no torneio.

Os europeus se classificaram em segundo no grupo B com triunfos contra Marrocos e Nova Caledônia e derrota para o Japão.

No mata-mata, Portugal passou com vitórias no tempo normal em todos os confrontos. As seleções superadas para chegar na semifinal foram Bélgica, México e Suíça.

Desfalques

O técnico Dudu Patetuci terá dois desfalques no time titular para enfrentar a seleção de Portugal.

O zagueiro Luís Eduardo, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Arthur Ryan, do Fluminense, estão suspensos pelo segundo cartão amarelo que receberam diante do Marrocos.

Onde assistir: SporTV e CazéTV.

