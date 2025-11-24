Brasil x Portugal decidem vaga na final do Mundial Sub-17; veja onde assistir
O duelo ocorre nesta segunda-feira (24), às 13h, no Catar; vencedor do confronto terá Áustria ou Itália na decisão
O Brasil encara Portugal em busca de uma vaga na final do Mundial Sub-17, nesta segunda-feira (24), às 13h (horário de Brasília), no Aspire Zone, em Doha, no Catar.
A equipe capitaneada pelo pernambucano do Sport, Zé Lucas, tem a missão de conquistar o quinto título do país na categoria.
O vencedor do confronto entre Brasil e Portugal, terá como adversário na decisão quem se classificar no duelo de Áustria e Itália, que também acontece nesta segunda (24), às 10h30.
Campanha
Após passar sem dificuldades no grupo H na primeira fase com vitórias contra Indonésia e Honduras e empate com a Zâmbia, os meninos da seleção brasileira sub-17 precisaram de duelos emocionantes até chegar na semifinal.
Na segunda fase e nas oitavas de final, o Brasil superou Paraguai e França, respectivamente, na disputa por pênaltis, com grande atuação do goleiro do Santos, João Pedro.
A classificação nas quartas de final também foi emocionante. Brasil e Marrocos empatavam em 1 a 1 até o último minuto do segundo tempo, quando o atacante Dell, do Bahia, marcou o gol da vitória e evitou mais uma disputa por pênaltis.
Já a seleção de Portugal passou pelos adversários com mais autoridade, mas perdeu um jogo no torneio.
Os europeus se classificaram em segundo no grupo B com triunfos contra Marrocos e Nova Caledônia e derrota para o Japão.
No mata-mata, Portugal passou com vitórias no tempo normal em todos os confrontos. As seleções superadas para chegar na semifinal foram Bélgica, México e Suíça.
Desfalques
O técnico Dudu Patetuci terá dois desfalques no time titular para enfrentar a seleção de Portugal.
O zagueiro Luís Eduardo, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Arthur Ryan, do Fluminense, estão suspensos pelo segundo cartão amarelo que receberam diante do Marrocos.
Onde assistir: SporTV e CazéTV.