Brasil x Portugal: onde assistir ao vivo à semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia

A- A+

A Seleção Brasileira de futebol de areia segue firme em sua jornada rumo ao sétimo título mundial. Neste sábado (10), às 12h30 (horário de Brasília), o Brasil encara Portugal na segunda semifinal da Copa do Mundo, disputada em Vitória, arquipélago de Seychelles, no leste africano. Mais cedo, às 11h, Belarus e Senegal disputam a outra vaga na final. A partida entre brasileiros e portugueses terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Na competição, o Brasil mantém uma campanha invicta até este ponto, após derrotar El Salvador, Itália, Omã e Espanha. Ao longo do torneio, foram 22 gols marcados e apenas três sofridos — a melhor defesa da edição. Portugal também chega invicto ao confronto, após vitórias sobre Paraguai, Mauritânia, Irã e um suado triunfo por 7 a 6 diante do Japão nas quartas.



O vencedor do embate entre brasileiros e portugueses enfrentará o ganhador do jogo entre Belarus e Senegal na final.

Qual horário de Brasil x Portugal?

A partida entre a Seleção Brasileira e a Selação de Portugal será neste sábado, às 12:30 (de Brasília), no Paradise Arena, Vitória (Seychelles).

Onde assistir Brasil x Portugal?

A partida será transmitida pelo SporTV (pay-per-view).

Escalação do Brasil

A provável escalação do Brasil para a semifinal contra Portugal no futebol de areia hoje conta com Bobô no gol, Rodrigo e Catarino na defesa, Mauricinho e Benjamin Jr. no meio de campo, e Brendo e Thanger no ataque.

Escalação de Portugal

Já Portugal deve iniciar a partida com Bernardo Lopes no gol, Miguel Pintado e André Lourenço na defesa, Bé Martins e Jordan no meio, e Leo Martins e Pedro Mano no setor ofensivo.



Veja também