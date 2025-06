Brasil x República Tcheca: saiba onde assistir à estreia brasileira na Liga das Nações de Vôlei

A- A+

Brasil e República Tcheca iniciam, nesta quarta-feira (04), suas trajetórias na Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2025. O duelo está marcado a partir das 17h30, no Maracãnazinho, no Rio de Janeiro.

Quase um ano após a Olimpíadas de Paris 2024, o vôlei retorna para a sua temporada de disputas entre seleções. Marcando mais um novo ciclo, a VNL chega como um laboratório tanto para a disputa do Mundial de 2025, que será disputado na Tailândia, no mês de agosto, como visando a formação da equipe para Los Angeles 2028.

A sétima edição da Liga das Nações (VNL) de vôlei feminino traz algumas novidades: diferente das antigas edições com 16 equipes, em 2025 serão 18 seleções na disputa. Com a alteração, a República Tcheca, vencedora da Challenger Cup no ano passado, e a Bélgica, seleção mais bem colocada no ranking mundial, entraram no torneio.

Ainda sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, a aposta deste ciclo está na manutenção dos grandes pilares: a ponteira Gabi, a oposta Rosamaria, a central Carolana e as levantadoras Macris e Roberta.

“Agora é um momento de preparação, onde a equipe vai entregar toda a sua alegria, vontade e dedicação. É um time jovem, a gente sabe que essa etapa da VNL é uma construção, então vamos entregar tudo que pudermos para trazermos bons resultados para o Brasil”, analisou a levantadora Macris, que será a capitã brasileira nesta semana.

Contudo, também é momento de procurar novos nomes, atletas que possam se converter em lideranças. Assim, Zé Roberto deve poupar algumas jogadoras neste primeiro momento: Gabi, Rosamaria e Carolana.

As 14 jogadoras inscritas para o jogo contra a República Tcheca:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

Brasil x República Tcheca - saiba onde assistir

Data: 04/06

Horário: 17h30

Transmissão: Sportv 2

Veja também