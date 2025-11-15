Brasil x Senegal: confira escalações e onde assistir
Amistoso entre as seleções será disputado neste sábado (15), às 13h (de Brasília), em Londres
Prestes a comandar a Seleção Brasileira no penúltimo amistoso de 2025, contra Senegal, neste sábado (15), no Emirates Stadium, em Londres/ING, o técnico Carlo Ancelotti destacou qual precisa ser o foco da equipe para sair com um bom resultado, pensando também na construção do trabalho rumo à Copa do Mundo de 2026. A inspiração está no Brasil de 1994, tetracampeão mundial.
Leia também
• Mbappé é dispensado da seleção francesa por causa de lesão no tornozelo e volta ao Real Madrid
• Casemiro diz quais jogadores são os possíveis próximos líderes da seleção: "Bons exemplos"
• Ancelotti quer seleção brasileira forte na defesa para mirar hexa: "Defender bem é fundamental"
Parâmetro
"A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa. Não gostava muito do jogo, mas lembro que em 1994 a equipe era muito sólida: duas linhas de quatro e Romário e Bebeto na frente. É um aspecto muito importante para o próximo Mundial. Uma boa defesa ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença", afirmou o treinador italiano.
O discurso vem após uma derrota do Brasil para o Japão, de virada, que provocou reflexões. Após abrir vantagem de dois gols, o time nacional foi surpreendido pelos rivais no segundo tempo e acabou derrotado por 3x2.
Sobre o esquema a ser utilizado diante dos africanos, Ancelotti disse que vai manter a mesma estratégia adotada perante a Coreia do Sul, na goleada por 5x0.
"O que posso dizer é que vamos manter o mesmo sistema do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, ela foi bem. É o melhor sistema na minha opinião, com jogadores muito fortes na frente, mas não vamos descartar um esquema mais sólido atrás", declarou.
Time
A tendência é que o zagueiro Éder Militão seja deslocado para a lateral direita. Éderson, que voltou a ser convocado após se recuperar de lesão, começa no gol, com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro fechando a defesa.
“Militão tem um perfil diferente dos outros laterais. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás”, observou o treinador. Casemiro e Bruno Guimarães estarão no meio e, mais à frente, o Brasil terá o quarteto formado por Estêvão, Vini Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha.
“Estou encantado com os jogadores que estão aqui. Todos eles juntos fazem um bom ambiente de relação. É um aspecto importante para todos os que estão aqui e é importante para a Copa do Mundo. Assim, você pode trabalhar ao máximo nível”, reforçou.
Depois do amistoso contra Senegal, o Brasil enfrentará a Tunísia, terça-feira (18), em Lille, na França.
Ficha técnica
Brasil
Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti
Senegal
Diaw, Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Sadio Mané e Ismaila Sarr; Nico Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
Local: Emirate Stadium (Londres/ING)
Horário: 13h
Transmissão: GETV, TV: Globo e SporTV