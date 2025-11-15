A- A+

Futebol Brasil x Senegal: confira escalações e onde assistir Amistoso entre as seleções será disputado neste sábado (15), às 13h (de Brasília), em Londres

Prestes a comandar a Seleção Brasileira no penúltimo amistoso de 2025, contra Senegal, neste sábado (15), no Emirates Stadium, em Londres/ING, o técnico Carlo Ancelotti destacou qual precisa ser o foco da equipe para sair com um bom resultado, pensando também na construção do trabalho rumo à Copa do Mundo de 2026. A inspiração está no Brasil de 1994, tetracampeão mundial.





Parâmetro

"A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa. Não gostava muito do jogo, mas lembro que em 1994 a equipe era muito sólida: duas linhas de quatro e Romário e Bebeto na frente. É um aspecto muito importante para o próximo Mundial. Uma boa defesa ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença", afirmou o treinador italiano.

O discurso vem após uma derrota do Brasil para o Japão, de virada, que provocou reflexões. Após abrir vantagem de dois gols, o time nacional foi surpreendido pelos rivais no segundo tempo e acabou derrotado por 3x2.

Sobre o esquema a ser utilizado diante dos africanos, Ancelotti disse que vai manter a mesma estratégia adotada perante a Coreia do Sul, na goleada por 5x0.

"O que posso dizer é que vamos manter o mesmo sistema do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, ela foi bem. É o melhor sistema na minha opinião, com jogadores muito fortes na frente, mas não vamos descartar um esquema mais sólido atrás", declarou.

Time

A tendência é que o zagueiro Éder Militão seja deslocado para a lateral direita. Éderson, que voltou a ser convocado após se recuperar de lesão, começa no gol, com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro fechando a defesa.

“Militão tem um perfil diferente dos outros laterais. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás”, observou o treinador. Casemiro e Bruno Guimarães estarão no meio e, mais à frente, o Brasil terá o quarteto formado por Estêvão, Vini Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha.

“Estou encantado com os jogadores que estão aqui. Todos eles juntos fazem um bom ambiente de relação. É um aspecto importante para todos os que estão aqui e é importante para a Copa do Mundo. Assim, você pode trabalhar ao máximo nível”, reforçou.

Depois do amistoso contra Senegal, o Brasil enfrentará a Tunísia, terça-feira (18), em Lille, na França.

Ficha técnica

Brasil

Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Senegal

Diaw, Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Sadio Mané e Ismaila Sarr; Nico Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Local: Emirate Stadium (Londres/ING)

Horário: 13h

Transmissão: GETV, TV: Globo e SporTV

