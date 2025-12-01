Brasil x Suécia: saiba onde assistir ao confronto do Mundial Feminino de Handebol
Partida desta segunda-feira (01), às 16h30, vale a liderança do grupo; ambas as seleções chegam invictas e já classificadas ao Main Round
A Seleção Brasileira Feminina entra em quadra nesta segunda-feira (1º), às 16h30, para enfrentar a Suécia em um confronto direto pela liderança do grupo no Mundial Feminino de Handebol. As duas equipes chegam invictas, com duas vitórias cada, já classificadas para o Main Round, e protagonizam um dos duelos mais aguardados desta primeira fase.
O Brasil chega embalado após dois jogos de desempenhos distintos, mas igualmente contundentes. Na estreia, goleou Cuba por 41x20, impondo ritmo forte de contra-ataque e domínio defensivo. Já no segundo confronto, neste sábado (29), mostrou poder de reação ao virar contra a República Tcheca, vencendo por 28x22 após sair do intervalo com desvantagem de 12x15. O resultado garantiu a classificação antecipada.
A Suécia também venceu Cuba e República Tcheca, mantendo aproveitamento total e desempenho sólido nas duas partidas. A equipe europeia chega ao duelo com ataque eficiente e defesa consistente, características que prometem exigir bastante das Leoas em quadra.
O duelo contra a Suécia representa o teste mais duro do Brasil até aqui e pode definir o posicionamento na tabela para o início do Main Round. A equipe brasileira busca manter o 100% de aproveitamento, crescer na competição e chegar à próxima fase em posição privilegiada, com os pontos da primeira fase.
Brasil x Suécia
Transmissão: CazéTV & Sportv2
Horário: 16h30
Com informações da assessoria