Futebol Brasil x Uruguai: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo acontece nesta terça-feira (29), às 21h, no Equador

Brasil e Uruguai decidem por uma vaga na finalíssima da Copa América Feminina 2025. O duelo acontece nesta terça-feira (29), às 21h, em Quito, no Equador.

Líder do Grupo B, o Brasil chega para a fase final de forma invicta, possuindo a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Por outro lado, o Uruguai surpreendeu e conquistou a vice-liderança do Grupo A.

A fase de grupos do Brasil foi marcada por uma campanha sólida. A equipe de Arthur Elias venceu Bolívia, Venezuela, Paraguai em sequência. Já na última rodada, empatou com a Colômbia em duelo quente.

O duelo contra as Cafeteras acabou rendendo uma expulsão da goleira Lorena, que cumprirá suspensão. Camila Rodrigues e Cláudia Oliveira lutam pela titularidade. Outra mudança possível é a entrada de Marta no comando de ataque.

Titular em parte da campanha, a meia Ary Borges projetou o duelo contra o time uruguaio, em que o Brasil é visto com amplo favoritismo.

“Eu acho que esse é o quadro da competição inteira, nesse sentido de sermos favoritas, o time a ser batido e que propõe o jogo. Primeiro, temos que parabenizar o Uruguai pela campanha - classificação inédita -, mas agora olhamos para elas como uma equipe que está no nosso caminho para o título”, disse.

Também projetando o confronto, Arthur Elias enxerga o Brasil com maior posse de bola, mas que enfrentará um time com características bem marcantes do futebol uruguaio, marcado por força e eficiência ofensiva.

“Um ponto de alerta são os contra-ataques do Uruguai, elas são fortes nisso. Possuem jogadoras que não precisam de muitos passes para finalizar, são muito objetivas, ficam pouco com a bola, mas são eficientes. Outro ponto são as bolas aéreas, vão lançar na nossa área o tempo todo”, refletiu.



