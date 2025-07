A- A+

Futebol feminino Brasil x Venezuela: confira onde assistir à estreia da seleção na Copa América Feminina Equipes se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, em partida válida pelo Grupo B do torneio

A seleção brasileira de futebol feminino estreia neste domingo (13) na Copa América 2025, no Equador. O primeiro desafio será contra a Venezuela, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, em partida válida pelo Grupo B do torneio.

Este é o primeiro compromisso oficial da seleção comandada por Arthur Elias desde a grande campanha nas Olimpíadas de Paris, no ano passado, quando foi vice-campeã da competição para os Estados Unidos.

Maior vencedora da Copa América com oito títulos em nove edições, a seleção chega novamente como a maior favorita a conquistar o troféu, como destacou o técnico Arthur Elias.

“Encaro [a Copa América] como uma competição que nós temos a responsabilidade de vencer. O Brasil venceu oito de nove [edições], então não podemos fazer diferente. Queremos que a seleção evolua e conquiste mais do que conquistou. Mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro, cresceu”, afirmou.

Caso conquiste mais um título ou seja vice-campeã, a seleção garante presença nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.

Para ajudar nessa caminhada, Marta estará à disposição de Arthur Elias para a competição. A jogadora, que pode estar disputando sua última Copa América, prometeu dar o máximo para vencer o torneio.

“Se for mesmo meu último torneio, é ainda mais importante manter o foco e aproveitar cada momento. Quero dar o meu máximo e, se possível, conquistar mais um título”, pontuou.

Como chega a Venezuela

A seleção venezuelana ocupa a 48ª colocação do ranking da Fifa e vem de quatro amistosos realizados neste ano. Contra a Nova Zelândia, as sul-americanas venceram uma partida e perderam outra. Já contra o Panamá, a equipe somou uma vitória e um empate.

Comandadas pelo técnico brasileiro Ricardo Belli, a Venezuela busca a sua primeira vitória contra o Brasil em jogos oficiais. Foram nove partidas até agora, e todas vencidas pelo Brasil, incluindo o triunfo na última Copa América por 4 a 0.

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Fê Palermo, Mariza, Isa Haas e Luany; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Yasmin, Kerolin e Dudinha (Amanda Gutierres). Técnico: Arthur Elias

Venezuela: Cáceres; Carrasco, Giménez, Herrera e Romero; García, Rodríguez e Castellanos; Viso, Speckmaier e Guarecuco. Técnico: Ricardo Belli.

Onde assistir: TV Brasil (TV aberta) e SporTV (TV fechada)



