Pensando nas Eliminatórias da Copa, Brasil enfrenta Senegal em amistoso preparatório

Em meio às notícias do acerto com o técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira mira o confronto amistoso diante de Senegal, nesta terça-feira (20), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. A equipe que ainda é comandada pelo técnico interino Ramon Menezes entra em campo às 16h, naquela que é a última partida antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que começa em setembro deste ano.

Antes de pensar no novo ciclo, a Seleção tem difícil confronto diante de Senegal, do craque Sadió Mané. Os Leões são os atuais campeões do continente africano e chegaram nas oitavas de final na última Copa do Mundo, mesmo não podendo contar com seu principal jogador no comando de ataque. Lucas Paquetá comentou sobre as qualidades do adversário e pregou atenção.

”É uma equipe forte, fez uma ótima Copa do Mundo. Possui jogadores muito bons que disputam grandes ligas. Tem o Mané, que é conhecido mundialmente. Precisamos entrar bem concentrados, não vai ser fácil. A gente sabe do protagonismo do Brasil, mas toda atenção é pouca em um jogo como esse”, declarou o meia.

Pelo lado brasileiro, ainda que o novo treinador só venha chegar no próximo ano, já é necessário construir uma espinha dorsal da Seleção. Que deve passar pela manutenção de Marquinhos no comando defensivo, de Casemiro no meio-campo e o maior protagonismo de Vinícius Jr no ataque. “É um novo ciclo. A Copa para nós já começa agora, a preparação já começa agora, e é sempre importante vencer", disse Casemiro, novo capitão brasileiro.

Para o jogo desta terça, Rodrygo pode ser desfalque, visto que não treinou na última segunda-feira (19). Outra ausência deve ser de Alisson, com problema na mão esquerda. Neymar, que está com o tornozelo lesionado desde fevereiro, é outra falta sentida e que foi percebida na última partida contra Guiné, que por mais que tenha sido eficiente nas finalizações, faltou um pouco da criação que o atleta do PSG é capaz de dar.

Ficha Técnica

Brasil: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Richarlison e Vinicius Jr. Técnico: Ramon Menezes.

Senegal: Seny Dieng; Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Pathé Ciss, Pape Gueye e Krépin Diatta; Ismaila Sarr, Nico Jackson e Sadio Mané. Técnico: Aliou Cissé.

Local: Estádio José Alvalade (Lisboa, Portugal)

Horário: 16h

Árbitro: a definir

