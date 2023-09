A- A+

Vitória ao melhor estilo Fernando Diniz? Não foi bem assim. De fato, o Brasil voltou a demonstrar características que são comuns nas equipes treinadas pelo comandante do Fluminense. Passes rápidos, manutenção de posse de bola, variações ofensivas... mas o gol que decretou o triunfo por 1x0 diante do Peru, nesta terça (12), no Nacional de Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, saiu na base do "joga na área". Perto dos acréscimos, em escanteio cobrado por Neymar, Marquinhos testou firme para deixar a Seleção na liderança do torneio.



Ederson jogando bastante adiantado. Neymar vindo buscar bola no campo defensivo. Marquinhos aparecendo na área para atacar. Movimentação constante, sem posicionamento fixo, é a marca inicial do trabalho de Fernando Diniz. Algo necessário, principalmente diante de um adversário como o Peru, que cedia poucos espaços.





VAR tira alegria de Richarlison



Em um dos diversos lances em que o Brasil conseguiu envolver os peruanos, com toques curtos e rápidos, a bola chegou até Bruno Guimarães, que cruzou na medida para Richarlison. O camisa 9 testou para o gol. Acontece que as linhas do VAR, após uma longa análise de sete minutos, identificou posição irregular do centroavante. Antes do intervalo, em outra boa triangulação ofensiva, Neymar recebeu pela direita e encheu o pé para ótima defesa de Gallese.



O Brasil sofreu no início do segundo tempo para quebrar a linha defensiva do Peru. Responsável pela armação, Neymar não estava encaixando os passes decisivos para Rodrygo, Raphinha e Richarlison. Os peruanos, por outro lado, insistiam nas bolas longas.



Um time que muito tocava, mas pouco chutava. A primeira grande finalização do Brasil na segunda etapa foi apenas aos 26 minutos, em chute de Raphinha que obrigou Gallese a espalmar para escanteio.



Aos 44, finalmente o Brasil conseguiu o gol suado da vitória. Começou no esforço de Gabriel Martinelli, que forçou um escanteio. Na cobrança, Neymar levantou na medida para Marquinhos desviar de cabeça e deixar a era Diniz ainda com 100% de aproveitamento.



Outros resultados da rodada

No Hernando Siles, a Argentina venceu a Bolívia por 3x0. Em Casa Blanca, os equatorianos ganharam do Uruguai por 2x1. A Venezuela bateu o Paraguai por 1x0, em casa, no Monumental de Maturín, enquanto Chile e Colômbia empataram em 0x0, no Monumental de Santiago.

Ficha técnica

Peru 0

Gallese; Corzo, Abram, Tapia e Trauco (Valera); Yotún, Wilder Cartagena (Castillo) e Marcos Lopez; Andy Polo (Grimaldo), Carrillo (Ruidiaz) e Guerrero. Técnico: Juan Reynoso

Brasil 1

Ederson; Danilo (Vanderson), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Rodrygo; Neymar (Raphael Veiga), Raphinha (Gabriel Martinelli) e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Fernando Diniz.

Local: Nacional (Lima-PER)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG). Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

Gols: Marquinhos (aos 44 do 2ºT)

Cartões amarelos: Cartagena, Tapia, Lopez (P); Raphinha, Bruno Guimarães (B)

