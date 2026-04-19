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Tênis Brasileira de apenas 13 anos garante vaga na chave principal do Roland Garros Júnior Leonardo Storck, de 17 anos, também conquistou vaga no Grand Slam

A brasileira Eduarda Gomes, de apenas 13 anos, conquistou o Roland Garros Júnior Series neste domingo (19), na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, ao derrotar a compatriota Duda Carbone por 2 sets a 0. Com isso, a jovem garantiu vaga na chave principal feminina do Grand Slam de Paris da categoria.

Em decisão de cerca de uma hora e meia, a paranaense se sagrou campeã ao vencer com parciais de 7/6 e 6/3. Também neste domingo, o cuiabano Leonardo Storck, de 17 anos, venceu o colombiano Juan Bolivar na final masculina, conquistou o título e foi mais um a assegurar vaga em Roland Garros.

Após a conquista, Eduarda Gomes celebrou o título e destacou o trabalho diário que ela vem fazendo junto ao pai e treinador. "Eu sei que as coisas são muito difíceis, mas todos os dias eu treino com meu pai e também treinador. Agradeço à ele, também minha mãe, meu avô. Eles me ajudam muito, quero agradecer eles por me ajudarem tanto."

Outras duas brasileiras, Nauhany Silva, a Naná, e Victoria Barros, também estarão presentes no Roland Garros Júnior.

Sobre a expectativa para o primeiro Grand Slam da carreira, Eduarda Gomes disse estar preparada. "Sim, estou pronta para ir a Paris. Para definir este momento em uma palavra, eu diria ‘emocionante."

Os torneios masculino e feminino do Roland Garros Júnior serão disputados no final de maio, em Paris, na França.



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