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FUTEBOL INTERNACIONAL Brasileira do Atlético de Madrid é acusada de racismo em semifinal da Copa da Rainha Arbitragem ativa protocolo antirracismo após denúncia de atleta do Tenerife; caso foi registrado em súmula

A atacante brasileira Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, foi acusada de racismo durante a semifinal da Copa da Rainha, em partida contra o Tenerife. O episódio levou a arbitragem a acionar o protocolo antirracismo, com registro formal na súmula.

A denúncia partiu da goleira Noelia Ramos, que afirmou que Gio teria chamado a rival de “negra” durante uma confusão em campo.

Segundo o relatório da arbitragem, o caso ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, logo após a expulsão de Dembele. A equipe de arbitragem, no entanto, não confirmou ter ouvido a suposta declaração.

"A jogadora do Tenerife informou que a atleta do Atlético de Madrid se dirigiu à jogadora com o termo 'negra', que não pôde ser ouvido pela arbitragem", diz a súmula.

Momento em que teria acontecido:

Diante da acusação, o protocolo antirracismo foi ativado, e a partida ficou interrompida por cerca de cinco minutos. Até o momento, nem o Atlético de Madrid nem Gio Garbelini se manifestaram oficialmente sobre o caso. O clube espanhol publicou apenas registros da partida em suas redes sociais.

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