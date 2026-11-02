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'MINI ATLETA' Brasileira grávida completa maratona de Nova York e emociona seguidores nas redes sociais Influenciadora fitness participou da prova de 42 km carregando o bebê na barriga e celebrou a conquista nas redes sociais

A influenciadora fitness e empresária brasileira Bella Lopes, grávida de 23 semanas, completou a Maratona de Nova York 2026 neste domingo (1). Ela percorreu os 42,195 quilômetros da prova em 4 horas e 53 minutos e compartilhou o feito nas redes sociais

A edição deste ano marcou os 50 anos do tradicional percurso pelos cinco distritos da cidade americana.

Em sua publicação, Bella falou sobre o significado da conquista e destacou a experiência de participar da competição durante a gravidez.

Com o bebê, a quem chamou de baby Strong, na barriga, a influenciadora afirmou que a primeira maratona representou também uma celebração da própria força e das mulheres que fizeram parte de sua trajetória.

"Hoje, com baby Strong na barriga, levo essa força comigo pelas ruas de Nova York. Cada passo carrega um pouco de quem sou, de quem me trouxe até aqui e de quem estou me tornando", escreveu.

A publicação recebeu mensagens de incentivo e admiração dos seguidores. "O menor parceiro de prova mais forte do mundo!", comentou um usuário. Outra pessoa escreveu: "Força, mamãe! O mini atleta está te aplaudindo de dentro!".

Quem venceu a Maratona de Nova York 2026?

A competição reuniu cerca de 60 mil corredores, passando por Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan, com chegada no Central Park. Na disputa feminina, a queniana Sheila Chepkirui conquistou o primeiro lugar, com o tempo de 2h24min36s, seguida pela americana Jessica McClain (2h24min42s) e pela também queniana Hellen Obiri (2h24min43s).

Entre os homens, o sueco Andreas Almgren venceu com 2h06min01s. O italiano Yemaneberhan Crippa ficou em segundo, com 2h06min14s, enquanto Kamohelo Mofolo completou o pódio, com 2h06min26s.

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