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ULTRAMARATONA Brasileira mostra como ficaram os pés após completar 139 km em ultramaratona no Canadá; veja vídeo Um dia após concluir a Québec Mega Trail, Bruna Ianhez publicou vídeo exibindo bolhas, unhas roxas e os efeitos da prova de montanha, que viralizou nas redes sociais

Um dia depois de concluir a Québec Mega Trail (QMT) 135, uma das ultramaratonas de montanha mais desafiadoras do mundo, a brasileira Bruna Ianhez voltou às redes sociais para mostrar as consequências da prova em seu corpo.

Na segunda-feira (6), a atleta publicou um vídeo revelando como ficaram os pés após percorrer os 139 quilômetros da competição disputada no Canadá.

Nas imagens, Bruna exibe bolhas, unhas arroxeadas e marcas espalhadas pelos pés, resultado das mais de 20 horas de esforço em trilhas com cerca de 6 mil metros de ganho acumulado de elevação. O vídeo também mostra o tênis utilizado durante a corrida, completamente sujo de lama e encharcado após o percurso.

Confira:



Recuperação após o desafio

A Québec Mega Trail integra o circuito internacional World Trail Majors e é considerada uma das provas mais exigentes do trail running. Além da longa distância, os atletas enfrentam terrenos acidentados, mudanças de temperatura e um percurso que exige resistência física e mental durante horas consecutivas.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores da corredora, que elogiaram a determinação da brasileira. Nos comentários, internautas escreveram: "Marcas de uma mulher forte e incrível que, sozinha, representou o Brasil", "Que lindo hahahaha" e "Você é muito guerreira. Te admiro cada dia mais. Obrigada pela sua força e por me motivar".

No domingo (5), Bruna já havia viralizado ao compartilhar um resumo da ultramaratona, mostrando desde a largada até a chegada e relatando o desgaste enfrentado ao longo do percurso. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações e chamou a atenção pelo relato sobre as dificuldades da prova e pela comemoração ao cruzar a linha de chegada.

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