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LUTA Brasileira não bate o peso, faz rival chorar em pesagem e luta é cancelada no UFC Londres Luana "Dread" falha com 3 kg a mais e duelo contra Melissa Mullins é retirado do card

A pesagem oficial do UFC Londres, realizada na manhã desta sexta-feira, teve impacto direto no card do evento após uma lutadora brasileira falhar na balança. O caso mais grave foi o de Luana “Dread”, que acabou tendo sua luta cancelada.

A paulista marcou 65,3 kg — 3,6 kg acima do limite da categoria peso-galo (61 kg), já considerando a libra de tolerância para lutas sem disputa de título. A diferença significativa levou a organização a impedir a continuidade do corte de peso, possivelmente por recomendação médica.

Logo após a pesagem, ainda no palco, foi anunciado o cancelamento do combate contra a inglesa Melissa Mullins, que havia cumprido sua parte ao registrar 61,6 kg. Visivelmente abalada, a atleta britânica chegou a se emocionar durante o processo.

Essa foi a terceira vez que Luana Dread falhou na balança dentro do UFC, o que agrava sua situação na organização. A brasileira já vinha de derrota e pode enfrentar consequências esportivas após o novo episódio.

Diferentemente dos problemas envolvendo a brasileira, a luta principal do UFC Londres foi confirmada sem intercorrências. Número 1 do ranking dos penas, Movsar Evloev marcou 66,2 kg, enquanto o inglês Lerone Murphy, terceiro colocado da divisão, registrou 65,7 kg.

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