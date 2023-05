A- A+

COPA FEMININA DE TÊNIS Brasileira perde nas semis, e final da Copa Feminina de Tênis, no Recife, será entre Argentina e EUA Júlia Konishi chegou a ter dois set points no 1º set, mas não conseguiu superar a americana Sabastiani Leon, que venceu por 2 sets a 0

A Copa Feminina de Tênis 2023, disputada no Recife Tênis Clube, localizado na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade, conheceu, neste sábado (27) a sua final. Enquanto a brsileira Júlia Konishi, segunda favorita para levar a taça e 727ª colocada no ranking, perdeu por 2 sets a 0 para a estadunidense Sabastiani Leon, 854ª do mundo.

A norte-americana enfrentará na final a argentina Jarmin Ortenzi (657ª) , principal contestante ao título, que chegou à decisão após bater a paraguaia Ana Paula Neffa de Los Ríos por 2 sets a 1.

A decisão do torneio, que faz parte da série W15 do circuito ITF World Tennis Tour e distribui US$ 15 mil (R$ 75 mil na cotação atual) em prêmios, além de pontos para o ranking, está marcada para este domingo (28), a partir das 10h30.

A paulista de Ribeirão Preto chegou a ter dois set points no 1º set – no 5/4 e no tiebreak -, porém a norte-americana foi mais regular nos momentos decisivos. “Parece que quando tenho a vantagem para fechar, eu acabo segurando mais e não indo para as bolas. No 1º set, tentei trocar mais bolas em vez de atacar e ela acabou ganhando os pontos. A perda do 1º set acabou me desanimando”, desabafou Konishi após a derrota, com parciais 7/6(7) e 6/1, em 1h45m de partida.

Curiosamente, Sebastiani Leon e Jarmin Ortenzi são parceiras dentro das quadras. Ainda neste sábado, as tenistas enfrentam as argentinas Luciana Blatter e Martina Roldan Santander na final de duplas do torneio.

“Júlia é uma jogadora muito difícil. Ela consegue fazer winners de todos os cantos da quadra, então precisei ter muito coração para seguir lutando e não entregar os pontos”, avaliou Leon, que chegou à sua primeira final da modalidade simples na carreira.

A argentina Ortenzi conseguiu a vaga para a final após travar uma verdadeira batalha contra a paraguaia de Los Ríos, em uma partida que durou 2h11, que chega à sua segunda final seguida de Copa Feminina de Tênis.

“Ela (De Los Ríos) sacou muito bem hoje e me dificultou muito. No 2º set, baixei muito minha intensidade, senti bastante a umidade hoje e caiu meu nível de tênis. Felizmente, no 3º, consegui me recuperar. No fim, já estava bem sólida novamente e estou muito feliz por minha segunda final seguida no Brasil”, declarou a argentina de 21 anos.

Veja também

CAMPEONATO FRANCÊS Com gol de Messi,PSG empata fora de casa e conquista Campeonato Francês pela 11ª vez em sua história