Brasileirão 2023: projeções e expectativas

Muitos dizem que o campeonato brasileiro é o mais disputado torneio nacional de futebol do planeta. Ao contrário de ligas como a espanhola ou alemã, dominada por poucas equipes há décadas, a grande quantidade de grandes times no país garante rodadas imprevisíveis e emocionantes e o Brasileirão 2023 não deve ser diferente.

Todo novo campeonato, aqueles que gostam de arriscar uma aposta no Brasileirão devem se manter atualizados sobre a situação dos times, já que muita coisa pode mudar de um ano para o outro. Trocas de técnicos, pacotes de contratação e até a sequência atual das equipes são essenciais para traçar o que vem pela frente.

Neste artigo, vamos dar um panorama do que esperar do Brasileirão 2023. Quem brigará pelo título? Quem deve ser figurante? Quais as torcidas que devem se preocupar com a parte debaixo da tabela e torcerem para escapar de um rebaixamento para a série B de 2024? Confira nossos palpites:

A briga pela ponta

É chover no molhado falar que o Palmeiras é o time a ser batido no campeonato. O atual campeão manteve a maior parte do bem-sucedido elenco dos últimos anos e, talvez mais importante, o técnico Abel Ferreira. Apesar de disputar outros campeonatos, como Libertadores e Copa do Brasil, o completo plantel alviverde deve dar conta de todos.

Com boas peças de reposição e jogadores talentosos em todas as posições, além de um estilo de jogo bem definido e amadurecido, o Verdão tem tudo o que é preciso para aguentar a maratona dos pontos corridos e disputar o bicampeonato.

Outra equipe que deve brigar é o Fluminense. O trabalho do técnico Fernando Diniz tem dado muito resultado e o time consegue manter um bom futebol, com constância, boas variações de jogo e capacidade de se adaptar de acordo com o adversário. A fantástica campanha do título carioca – com direito a goleada no Flamengo na final – provam isso.

Flamengo e Atlético Mineiro também possuem times fortes, mas enfrentam certa instabilidade. O Mengão passou por um furacão no início do ano, com o grande fracasso de Vítor Pereira, e agora tenta se reerguer com Sampaoli. Já o Galo de Coudet passa por uma reestruturação após um 2022 não muito bom. Apesar disso, miram na taça.

Vão dar trabalho

Na segunda prateleira, é obrigatório falar do Botafogo. A estrela solitária começou o campeonato com tudo. Apesar de ter um elenco mais fraco que seus competidores, boas sequências são poderosas e aumentam a autoestima, o que faz diferença. Líder nas últimas rodadas, se conseguir manter o fôlego, o Fogão pode sonhar com vaga na Libertadores.

Athletico Paranaense e Fortaleza são outros dois que têm feito ótimos trabalhos desde o ano passado e mantiveram suas bases e estilos de jogo. Também devem competir para garantir uma vaga direta na maior competição do continente.

A dupla de rivais do sul, Grêmio e Internacional, têm times ainda em fase de construção, mas com potencial. O tricolor aposta na experiência do craque Luis Suárez e do ídolo Renato Gaúcho, enquanto o Colorado se apoia no trabalho sólido de Mano Menezes, que busca fazer com que a equipe volte a disputar em alto nível no Brasileirão 2023.

O Cruzeiro, renovado após voltar para a primeira divisão e agora sob o comando de Ronaldo Fenômeno na diretoria, parece que terá um campeonato tranquilo. Talvez não seja o suficiente para uma vaga na Libertadores, mas o mais importante no momento é se firmar novamente na elite como um time a ser respeitado – e tudo leva a crer que vai.

Na mesma situação está o Bragantino, que apesar de certo desmonte no elenco, passa por uma fase bastante sólida há anos e deve fazer um campeonato sem muitos sustos. O clube paulista vai se firmando entre a elite do país e, se mantiver o bom trabalho, no futuro pode inclusive sonhar mais alto.

Alerta ligado

Do meio da tabela para baixo é a parte que as torcidas devem começar a temer. Uma série de tropeços pode ter resultados desastrosos, desde ficar fora de competições continentais no ano seguinte até o fracasso do rebaixamento.

Neste ano, alguns times grandes devem ter atenção redobrada com isso. São os que passam por fases instáveis, daquelas que confundem quem quer fazer uma aposta de futebol neles e assombram suas grandes e fanáticas torcidas.

O caso mais icônico é o do Corinthians. O Timão brigou pelo título no ano passado e foi vice da Copa do Brasil. Tudo parecia ir às mil maravilhas. Porém, um planejamento desastroso da diretoria, lesões em séries, crise para se firmar com um novo treinador e repetidos erros individuais e coletivos preocupam a Fiel.

O time do Parque São Jorge vive péssimo momento após sete rodadas. O novo técnico, Luxemburgo, ainda não conseguiu a retomada do bom futebol, criando um determinado senso de urgência se a equipe não quiser passar sufoco no Brasileirão 2023 – que é o cenário que vai se desenhando.

Seus rivais, São Paulo e Santos também vivem má fase há algumas temporadas. O tricolor, entretanto, parece ter se encontrado nas mãos de Dorival Júnior. Quem sabe 2023 não seja um ano mais tranquilo para o time do Morumbi. Já o Santos parece estar em ainda maiores apuros e tudo indica que não será um campeonato fácil para o Peixe.

Outro grande clube brasileiro que deve prestar atenção, principalmente por não ter conseguido emplacar bons jogos faz um tempo, é o Vasco da Gama. O Gigante da Colina, entretanto, tem time (ao menos no papel) para fazer um campeonato mais tranquilo, falta mostrar resultado e organização para não flertar novamente com o desastre.

Brigam para não cair

A notícia para os torcedores de Coritiba, Goiás, Bahia, América Mineiro e Cuiabá é das piores. Os times têm os elencos mais fracos do campeonato e, seguindo a lógica, devem brigar para não cair.

Apesar disso, sem desespero! A imprevisibilidade do Brasileirão 2023 mostra que é comum que uma má fase de um grande time ou bons momentos dos que brigam por baixo podem inverter essa lógica com o passar das rodadas.

