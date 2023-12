Brasileirão 2023: veja a tabela de classificação final e os resultados da última rodada

A- A+

Após oito meses, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Neste ano, o Palmeiras conquistou o 12º título nacional. Do outro lado da tabela, Santos, Goiás, Coritiba e América foram rebaixados para a Série B. Grêmio, Atlético-MG e Flamengo terminaram a Série A no G4 e, assim como o campeão, garantiram vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2024.

Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro vão disputar a Copa Sul-Americana em 2024. O Vasco e o Bahia, 15º e 16º, respectivamente, garantiram a permanência na primeira divisão na última rodada.

Ao lado do Santos, 17º, Goiás, 18º, Coritiba, 19º, e América, 20º, terminaram o Brasileiro com as piores campanhas e caíram para a Segunda Divisão.

Veja como ficou a tabela:

Palmeiras – 70 pontos

Grêmio – 68 pontos

Atlético – 66 pontos

Flamengo – 66 pontos

Botafogo – 64 pontos

Bragantino – 62 pontos

Fluminense – 56 pontos

Athletico-PR– 56 pontos

Internacional – 55 pontos

Fortaleza – 54 pontos

São Paulo – 53 pontos

Cuiabá – 51 pontos

Corinthians – 50 pontos

Cruzeiro – 47 pontos

Vasco – 45 pontos

Bahia – 44 pontos

Santos – 43 pontos

Goiás – 38 pontos

Coritiba – 30 pontos

América – 24 pontos

Confira também os resultados da última e 38ª rodada:

Goiás 1 x 0 América

Internacional 3 x 1 Botafogo

Coritiba 0 x 2 Corinthians

Fluminense 2 x 3 Grêmio

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras

Bahia 4 x 1 Atlético

Cuiabá 3 x 0 Athletico-PR

Santos 1 x 2 Fortaleza

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Vasco da Gama 2 x 1 Bragantino

