Brasileirão 2025 Brasileirão 2025 começa com novidades dentro e fora do campo; confira Presença de grandes estrelas, time estreante e nova regra para goleiros estão entre as principais mudanças

O primeiro Campeonato Brasileiro foi disputado em 1937, com o nome de Torneio dos Campeões. Desde então, a competição passou por muitas mudanças significativas, passando pelos formatos, nomes e quantidade de equipes.

A próxima edição inicia neste sábado (29) rodeada de altas expectativas, principalmente pelas diversas novidades. Entre elas estão o retorno de estrelas, a presença de novos treinadores, o recorde de times nordestinos e uma, regra inédita.

Brasileirão das estrelas

O retorno de Neymar ao Santos após dez anos já elevou a competição a um novo degrau. Apesar de ser o principal nome, ele não é o único que deve sacudir os estádios pelo Brasil. O Flamengo repatriou o zagueiro Danilo, enquanto o São Paulo terá Oscar no meio-campo.

Os jogadores se juntam a craques que disputaram parte do Brasileirão do ano passado, como Alex Sandro (Flamengo), Thiago Silva (Fluminense) e Alex Telles (Botafogo), além do holandês Memphis Depay (Corinthians) e o dinamarquês Braithwhite (Grêmio), para citar apenas alguns.

Novos treinadores

Os brasileiros se acostumaram a receber técnicos estrangeiros nos últimos anos. Em 2025, não será diferente. Dois “novatos” com status bem distintos farão suas estreias no Brasileirão. O primeiro deles é o português Leonardo Jardim, que comandará o Cruzeiro. Ele tem longa passagem pelo futebol europeu, com destaque para o grande trabalho feito no Monaco-FRA, onde foi campeão francês e chegou na semifinal da Champions League, na temporada 2016/17.

O outro é o argentino Gustavo Quinteros, que está à frente do Grêmio. O treinador possui um currículo bem menos chamativo, já que só saiu da América do Sul para se aventurar no futebol saudita. No entanto, a última impressão é muito boa: foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield em 2024.

Equipe estreante

A Série A do Brasileirão volta a ter uma equipe estreante — a última havia sido o Cuiabá, em 2021. A bola da vez é o Mirassol, clube da pequena cidade de mesmo nome no interior de São Paulo, com cerca de 63 mil habitantes, e que está no ano do seu centenário.

O Mirassol estava na quarta divisão há quatro temporadas e passou por um grande processo de estruturação no período.

Maior número de nordestinos

O Nordeste terá o maior número de representantes da história dos pontos corridos no Brasileirão de 2025: cinco. Os dois baianos, Vitória e Bahia, e o Fortaleza permaneceram na primeira divisão. Já Ceará e Sport garantiram o acesso na última rodada da Série B do ano passado.

Desde 2003, a região tem pelo menos um representante na elite do futebol brasileiro, e o maior número havia sido quatro, em 2018, 2019, 2020 e 2021.

Parada para o Mundial

Entre junho e julho de 2025 será realizado o primeiro Mundial de Clubes no formato da Copa do Mundo — oito grupos de quatro equipes e disputa do mata-mata a partir das oitavas de final. Serão apenas quatro representantes brasileiros (Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras).

O torneio vai interferir diretamente no Brasileirão. Enquanto a competição internacional for disputada, os 16 clubes que não estarão nos Estados Unidos terão uma espécie de segunda pré-temporada: o futebol da elite do país vai paralisar por 29 dias, um bom tempo para reiniciar o planejamento, se necessário, descansar os jogadores em meio a um calendário pesado ou até mesmo realizar amistosos e excursões.

Regra inédita

Esta edição do torneio terá uma nova regra que pretende deixar os jogos mais corridos. Caso o goleiro fique mais de oito segundos com a bola na mão, o árbitro terá que marcar um escanteio para o adversário. A dúvida é se a determinação será de fato respeitada.

Anteriormente, os goleiros tinham seis segundos para repor a bola em jogo — caso esse período fosse ultrapassado, o árbitro podia ser assinalado livre indireto. Mas essa regra quase nunca foi observada.

