FUTEBOL Brasileirão 2025: veja chance de título, Libertadores e risco de rebaixamento após a 34ª rodada Mirassol conseguiu garantir vaga para a próxima edição do torneio continental pela primeira vez na história

O Flamengo viu a chance de título do Brasileirão cair após a derrota para o Fluminense na quarta-feira, pela 34ª rodada, mas ainda segue em vantagem em relação ao Palmeiras, que ficou apenas no empate com o Vitória em jogo adiantado da 37ª rodada.

Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade dos cariocas levantarem a taça passou de 72% para 67,6%, enquanto a dos paulistas foi de 26,6% para 31,1%. A diferença dos clubes na tabela também diminuiu para apenas dois pontos (71 a 69 a favor do Flamengo).

Já o Cruzeiro, terceiro colocado na tabela, corre por fora, mas ainda luta pelo título. Depois do empate com o Juventude pelo placar de 3 a 3 nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, as chances do time mineiro passaram de 1,4% para 1,3%.

CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO

Flamengo - 67,6% (era 72%)

Palmeiras - 31,1% (era 26,6%)

Cruzeiro - 1,3% (era 1,4%)

Mirassol - 0,002% (era 0,011%)

Esta rodada também foi determinante na luta pela Libertadores, pois o Mirassol garantiu a vaga para a próxima edição do torneio continental. Antes, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já haviam assegurado a classificação para a próxima edição da maior competição da América do Sul.

VEJA AS CHANCES DE LIBERTADORES (G-7)

Palmeiras - 100%

Flamengo - 100%

Cruzeiro - 100%

Mirassol - 100%

Botafogo - 99,6% (era de 95,4%)

Fluminense - 98,9% (era de 85,6%)

Bahia - 96,3% (era de 97,6%)

São Paulo - 1,9% (era de 11,4%)

Corinthians - 1,4% (era de 1,1%)

Já na parte de baixo da tabela, a grande novidade é o Santos, que viu a probabilidade de rebaixamento crescer de 36,3% para 47,7% após o empate com o Mirassol. Já o Internacional, que venceu o Ceará fora de casa, somou pontos preciosos e se afastou do Z-4. Até o momento, o único clube rebaixado para a Série B do ano que vem é o Sport.

RISCO DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO

Sport - 100%

Fortaleza - 87,4% (era 95,2%)

Juventude - 87,1% (era 82%)

Vitória - 68,7% (era 61%)

Santos - 47,7% (era 36,3%)

Internacional - 6,5% (era 21,6%)

Ceará - 1,4% (era 2,7%)

Vasco - 0,96% (era 0,33%)

