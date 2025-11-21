Sáb, 22 de Novembro

FUTEBOL

Brasileirão 2025: veja chance de título, Libertadores e risco de rebaixamento após a 34ª rodada

Mirassol conseguiu garantir vaga para a próxima edição do torneio continental pela primeira vez na história

Mirassol foi mais uma equipe que conquistou vaga para próxima edição da Copa LibertadoresMirassol foi mais uma equipe que conquistou vaga para próxima edição da Copa Libertadores - Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

O Flamengo viu a chance de título do Brasileirão cair após a derrota para o Fluminense na quarta-feira, pela 34ª rodada, mas ainda segue em vantagem em relação ao Palmeiras, que ficou apenas no empate com o Vitória em jogo adiantado da 37ª rodada.

Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade dos cariocas levantarem a taça passou de 72% para 67,6%, enquanto a dos paulistas foi de 26,6% para 31,1%. A diferença dos clubes na tabela também diminuiu para apenas dois pontos (71 a 69 a favor do Flamengo).

Já o Cruzeiro, terceiro colocado na tabela, corre por fora, mas ainda luta pelo título. Depois do empate com o Juventude pelo placar de 3 a 3 nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, as chances do time mineiro passaram de 1,4% para 1,3%.

CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO
Flamengo - 67,6% (era 72%)
Palmeiras - 31,1% (era 26,6%)
Cruzeiro - 1,3% (era 1,4%)
Mirassol - 0,002% (era 0,011%)

Esta rodada também foi determinante na luta pela Libertadores, pois o Mirassol garantiu a vaga para a próxima edição do torneio continental. Antes, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já haviam assegurado a classificação para a próxima edição da maior competição da América do Sul.

VEJA AS CHANCES DE LIBERTADORES (G-7)
Palmeiras - 100%
Flamengo - 100%
Cruzeiro - 100%
Mirassol - 100%
Botafogo - 99,6% (era de 95,4%)
Fluminense - 98,9% (era de 85,6%)
Bahia - 96,3% (era de 97,6%)
São Paulo - 1,9% (era de 11,4%)
Corinthians - 1,4% (era de 1,1%)

Já na parte de baixo da tabela, a grande novidade é o Santos, que viu a probabilidade de rebaixamento crescer de 36,3% para 47,7% após o empate com o Mirassol. Já o Internacional, que venceu o Ceará fora de casa, somou pontos preciosos e se afastou do Z-4. Até o momento, o único clube rebaixado para a Série B do ano que vem é o Sport.

RISCO DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO
Sport - 100%
Fortaleza - 87,4% (era 95,2%)
Juventude - 87,1% (era 82%)
Vitória - 68,7% (era 61%)
Santos - 47,7% (era 36,3%)
Internacional - 6,5% (era 21,6%)
Ceará - 1,4% (era 2,7%)
Vasco - 0,96% (era 0,33%)

 

