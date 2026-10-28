Brasileirão 2026 chega a 20 técnicos demitidos e só 6 clubes não trocaram de treinador

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Na noite da última terça-feira (27), Fernando Seabra não resistiu a uma sequência de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e foi demitido do Coritiba, tornando-se a mais nova vítima da competição. Com isso, a Série A, em sua 32ª rodada, soma 20 técnicos demitidos em 2026.





No caso de Seabra, ele até começou com uma boa campanha e levou a equipe paranaense, em seu retorno à primeira divisão, a frequentar a parte de cima da tabela. Porém, na reta final, o clube perdeu fôlego e posições na tabela, enfrentando uma sequência negativa e ficando na 12ª posição do torneio, com 39 pontos conquistados, a cinco da zona de rebaixamento.



Com a troca de comando no Coritiba, o Campeonato Brasileiro chega à marca de 20 mudanças de treinadores nesta edição, com apenas seis clubes mantendo o mesmo técnico desde o início da competição.



Os únicos comandantes que seguem à frente de suas equipes desde a primeira rodada da competição são: Abel Ferreira, no Palmeiras (2ª); Rogério Ceni, no Bahia (7ª); Vagner Mancini, no Red Bull Bragantino (10ª); Rafael Guanaes, no Mirassol (15ª); Odair Hellmann, no Athletico-PR (4ª); e Jair Ventura, no Vitória (14ª)



Já a primeira saída aconteceu ainda na 3ª rodada do Brasileirão, quando o Atlético-MG optou pela troca no comando técnico após empatar em 3 a 3 com o Remo e encerrou o trabalho de Jorge Sampaoli.



Além disso, até aqui, seis equipes estão em seu terceiro treinador na competição, já tendo realizado três mudanças no comando, ou seja, demitido dois treinadores. São elas: Vasco, Remo, São Paulo, Botafogo, Chapecoense e Corinthians.



Treinadores demitidos nesta edição do Brasileirão:



Fernando Seabra, Coritiba



Fernando Diniz, Corinthians



Paulo Pezzolano, Internacional



Léo Condé, Remo



Luís Castro, Grêmio



Franclim Carvalho, Botafogo



Luis Zubeldía, Fluminense



Renato Gaúcho, Vasco



Fábio Matias, Chapecoense



Roger Machado, São Paulo



Dorival Júnior, Corinthians



Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense



Martín Anselmi, Botafogo



Juan Vojvoda, Santos



Tite, Cruzeiro



Hernán Crespo, São Paulo



Juan Carlos Osorio, Remo



Filipe Luís, Flamengo



Fernando Diniz, Vasco



Jorge Sampaoli, Atlético-MG

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