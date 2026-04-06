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Futebol

Brasileirão 2026 mantém média e tem 10º técnico demitido após 10 rodadas, sendo 3 ex-seleção

Dorival Júnior, do Corinthians, foi mais um treinador que deixou o comando de um clube brasileiro da Série A

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Dorival Jr durante jogo contra o Vasco, na final da Copa do BrasilDorival Jr durante jogo contra o Vasco, na final da Copa do Brasil - Foto: Corinthians/Divulgação

Após derrota sofrida por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo (5), o Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026 e entra para a lista de treinadores demitidos nesse início de Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 10 nomes já deixaram o comando de suas equipes em 10 rodadas. Uma média de um técnico demitido por rodada.

Este número representa cerca de 46% das demissões do nacional em 2025, que terminou com 22 treinadores mandados embora.

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Entre os treinadores demitidos, três comandaram a seleção brasileira em ciclos anteriores. Tite esteve com a amarelinha durante pouco mais de 6 anos, de junho de 2016 até a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Fernando Diniz foi contratado como interino por 12 meses, atuando em seis jogos entre 2023 e 2024, nas Eliminatórias da Copa deste ano, e conciliando a função com o Fluminense, onde era também técnico.

Já Dorival Jr, ficou pouco mais de um ano no cargo, sendo demitido em março de 2025, após 16 jogos e uma goleada sofrida para a Argentina nas Eliminatórias.

VEJA LISTA DE TÉCNICOS DEMITIDOS ATÉ A 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO DE 2026

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