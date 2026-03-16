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Futebol Brasileirão 2026 tem um técnico demitido por rodada; média é a maior dos últimos anos Tite foi o sexto treinador demitido após o início da competição no final de janeiro; Estaduais também entram na conta

A mudança de calendário do futebol brasileiro parecia que ia dar uma trégua aos treinadores. Mas não foi o que aconteceu. O início antecipado do Brasileiro, que começou na última semana de janeiro com os Estaduais em andamento, não serviu de justificativa para as torcidas e diretorias dos clubes.

O Brasileirão 2026 encerra a sexta rodada nesta segunda-feira com seis técnicos demitidos, um por rodada. A vítima da vez foi Tite, recém-campeão mineiro, que deixou o Cruzeiro após o empate em casa com o Vasco por 3 a 3.

Tite se junta a Juan Carlos Osório (Remo), Fernando Diniz (Vasco), Jorge Sampaoli ( Atlético-MG), Filipe Luís ( Flamengo) e Hernán Crespo (São Paulo) que tiveram suas demissões decretadas tanto pelo desempenho no Brasileiro quanto pelos resultados nos campeonatos regionais.

Sampaoli foi o primeiro demitido ainda na terceira rodada após empatar com o Remo, exatamente um mês antes do rival cruzeirense.

Diniz foi o segundo demitido. Além do Brasileiro, o peso maior para a saída do treinador do Vasco foi a eliminação do Carioca nas semifinais para o Fluminense. Osório também foi vítima do Paraense após perder a primeira final para o Paysandu.

Filipe Luís e Crespo deixaram seus cargos por pressão interna para além dos resultados. O ex-técnico do Flamengo caiu após o rubro-negro golear o Madureira por 8 a 0 pelo Carioca. O São Paulo também decidiu pela demissão do seu treinador apesar de o time figurar entre os líderes do Brasileiro.

A temporada atual tem sido mais cruel com os técnicos dos que as últimas. Em 2025, por exemplo, foram cinco demissões nas seis primeiras rodadas (Mano Menezes/Fluminense, Pedro Caixinha/Santos, Gustavo Quinteros/Grêmio, Ramón Díaz/Corinthians e Fábio Carille/Vasco).

No ano anterior, as diretorias estavam ainda mais tranquilas. Somente dois treinadores (Thiago Carpini/São Paulo e Ramón Díaz/Vasco) deixaram o cargo até esse período da competição. Em 2023, foram três: Antonio Oliveira/Coritiba, Fernando Lázaro/Corinthians e Rogério Ceni/São Paulo.

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