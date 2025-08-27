Brasileirão: CBF divulga tabela detalhada das rodadas 23 a 27; confira a lista de jogos
O documento apresenta as informações sobre datas, locais e horários dos confrontos e já apresenta mudança no calendário anunciada no último sábado
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, ontem, a tabela desmembrada dos jogos do Brasileirão das rodadas 23 a 27. O documento apresenta as informações sobre datas, locais e horários dos confrontos e já apresenta mudança no calendário anunciada no último sábado, que têm como principal objetivo antecipar o encerramento da competição.
Veja data e horário dos jogos
23ª rodada
Sábado - 13/09
16h - Grêmio x Mirassol - Arena do Grêmio
16h - Fortaleza x Vitória - Arena Castelão
18h30 - Palmeiras x Internacional - Allianz Parque
21h - Fluminense x Corinthians - Maracanã
Domingo - 14/09
11h - Bragantino x Sport - Cícero Souza Marques
16h - Atlético-MG x Santos - Arena MRV
16h - Juventude x Flamengo - Alfredo Jaconi
17h30 - São Paulo x Botafogo - Morumbis
20h30 - Vasco x Ceará - São Januário
Segunda-feira - 15/09
20h - Bahia x Cruzeiro - Arena Fonte Nova
24ª rodada
Sábado - 20/09
16h - Vitória x Fluminense - Barradão
18h30 - Botafogo x Atlético-MG - Nilton Santos
18h30 - Ceará x Bahia - Arena Castelão
21h - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque
Domingo - 21/09
16h - Mirassol x Juventude - Maião
17h30 - Flamengo x Vasco - Maracanã
17h30 - Internacional x Grêmio - Beira Rio
17h30 - Sport x Corinthians - Ilha do Retiro
20h30 - Santos x São Paulo - Vila Belmiro
20h30 - Cruzeiro x Bragantino - Mineirão
25ª rodada
Sábado - 27/09
16h - Fortaleza x Sport - Arena Castelão
18h30 - Vasco x Cruzeiro - São Januário
18h30 - Juventude x Internacional - Alfredo Jaconi
21h - Atlético-MG x Mirassol - Arena MRV
Domingo - 28/09
11h - Grêmio x Vitória - Arena do Grêmio
16h - Fluminense x Botafogo - Maracanã
16h - Bahia x Palmeiras - Arena Fonte Nova
18h30 - Bragantino x Santos - Cícero Souza Marques
20h30 - Corinthians x Flamengo - Neo Química Arena
Segunda-feira - 29/09
20h - São Paulo x Ceará - Morumbis
26ª rodada
Terça-feira - 30/09
21h30 - Atlético-MG x Juventude - Arena MRV
Quarta-feira - 01/10
19h - Palmeiras x Vasco - Allianz Parque
19h - Mirassol x Bragantino - Maião
19h - Sport x Fluminense - Ilha do Retiro
19h30 - Internacional x Corinthians - Beira Rio
21h30 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos
21h30 - Santos x Grêmio - Vila Belmiro
Quinta-feira - 02/10
19h - Vitória x Ceará - Barradão
19h30 - Fortaleza x São Paulo - Arena Castelão
20h30 - Flamengo x Cruzeiro - Maracanã
27ª rodada
Sábado - 04/10
18h30 - Fluminense x Atlético-MG - Maracanã
18h30 - Bragantino x Grêmio - Cícero Souza Marques
18h30 - Internacional x Botafogo - Beira Rio
21h - Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena
Domingo - 05/10
16h - Vasco x Vitória - São Januário
16h - São Paulo x Palmeiras - Morumbis
18h30 - Bahia x Flamengo - Arena Fonte Nova
18h30 - Juventude x Fortaleza - Alfredo Jaconi
20h30 - Cruzeiro x Sport - Mineirão
20h30 - Ceará x Santos - Arena Castelão