Futebol Brasileirão começa neste sábado (29) em ano de edição histórica para clubes do Nordeste Dirigentes de equipes da região ressaltaram o crescimento no número de equipes na elite do futebol nacional

A Série A do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado (29) com um gosto especial para, pelo menos, uma região do País: o Nordeste. Pela primeira vez na história da competição realizada em pontos corridos, cinco equipes nordestinas vão estar presentes numa mesma edição da principal competição do futebol nacional. Outros 12 clubes do Sudeste e três do Sul completam os 20 que irão disputar o certame.

Os cinco representantes do Nordeste na Série A 2025, coincidentemente, são os que mais participaram do campeonato desde o início do novo formato, em 2003. Já contando com a atual temporada, o Bahia encabeça a lista com 13 aparições; Sport e Vitória somam 12; Fortaleza e Ceará têm dez e nove participações, respectivamente.

Clube que talvez seja o propulsor do bom momento dos nordestinos na elite, o Fortaleza vai para a sua sétima temporada consecutiva na Série A. Desde então, o Leão do Pici vem acumulando boas campanhas. No recorte, são três classificações para a Libertadores, além de duas para a Sul-Americana com direito a um vice-campeonato.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o CEO Marcelo Paz destacou o trabalho feito pelos nordestinos em 2024 e o retorno de Ceará e Sport à competição. O dirigente ainda acredita que neste ano, o campeonato ganhará um equilíbrio no que diz respeito à logística. Costumeiramente em número inferior, os clubes da região lideram os quilômetros percorridos durante a disputa do campeonato.

"É um momento histórico para o futebol nordestino, que mostra força ao ter 25% dos clubes na Série A pela primeira vez. Isso causa um maior equilíbrio na competição em termos de logística, porque os times do Sul e Sudeste terão que viajar um pouco mais, igualando ao que nós do Nordeste já fazemos. Em 2024, tivemos três ótimas campanhas, com dois classificados à Libertadores (Fortaleza e Bahia) e o Vitória chegando à Copa Sul-Americana", pontuou o dirigente.

Enquanto o Bahia vem se consolidando impulsionado pelo Grupo City, o Vitória representa da melhor forma a ascensão dos clubes nordestinos. O Rubro-negro foi de quase rebaixado à Série D, em 2022, para a disputa da Sul-Americana, em 2025. Para o Brasileiro deste ano, o presidente Fábio Mota revela ter metas mais ousadas para o Leão da Barra: uma vaga na Libertadores do ano que vem.

"O Vitória vem de uma trajetória onde saiu da Série C, foi campeão da B e chegou na Série A no ano passado, conseguindo se classificar para a Sul-Americana. Neste ano, nosso objetivo é buscar uma vaga na Taça Libertadores. É o que vamos pleitear para melhorar nosso calendário e o fluxo de caixa do clube", relatou o mandatário.

Na visão dos dirigentes, para que o ano de 2025 não seja uma exceção daqui para a frente, os clubes têm como dever aplicar gestões responsáveis, no intuito de seguir colhendo os frutos. "Devemos continuar investindo em estruturas, melhorando instalações e equipamentos. Além disso, devemos trabalhar na formação de jovens jogadores, investindo na base. Também é fundamental manter uma gestão financeira sólida e responsável, para garantir a sustentabilidade dos clubes", ressaltou o presidente do Sport, Yuri Romão.

"O Nordeste é uma região que ama futebol, tem grandes públicos, bons equipamentos e que sempre revelou jogadores e agora, também por meio de suas gestões, está conseguindo colocar os clubes em maior quantidade no mais alto nível do futebol brasileiro. Então devemos continuar a ofertar um match day atrativo, ter elencos competitivos e praticar gestões responsáveis, que trazem uma segurança administrativa aos nossos times", complementou Marcelo Paz.

Confira os jogos dos nordestinos na 1ª rodada:

Sábado (29) - 18h30

São Paulo x Sport (Morumbis)

Fortaleza x Fluminense (Castelão)

Juventude x Vitória (Alfredo Jaconi)

Domingo (30) - 20h

Bahia x Corinthians (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

Segunda-feira (31) - 20h

RB Bragantino x Ceará (Nabi Abi Chedid)

