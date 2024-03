A- A+

FUTEBOL Brasileirão começa com equilíbrio e projeto feminino do Cruzeiro é destaque; conheça Após ser campeão estadual no ano passado e vice-campeão da Supercopa do Brasil nesta temporada, o Cruzeiro se candidata a ser a grande surpresa do futebol feminino em 2024

A tabela do Brasileirão Feminino não mente: há um ótimo projeto em curso sendo conduzido em Minas Gerais. Após ser campeão estadual no ano passado e vice-campeão da Supercopa do Brasil nesta temporada, o Cruzeiro se candidata não apenas a ser a grande surpresa do futebol feminino em 2024, mas também uma equipe sólida a longo prazo e o bom exemplo de uma instituição que colhe resultados em campo em função de um processo altamente integrado nos bastidores.

A equipe de mulheres existe desde 2019, mas através da obrigatoriedade que passou a ser imposta por Conmebol e CBF naquele ano, sempre apresentando seus altos e baixos, principalmente quando o time masculino foi rebaixado para a segunda divisão. Tudo começou a mudar quando o ex-jogador Ronaldo comprou a SAF e reconfigurou o ambiente. Desde que assumiu o controle, em 2022, sua administração também olha com a devida atenção para as Cabulosas.

— Por muito tempo, a história era a de treinar em estruturas externas, não ter a metodologia integrada e as lideranças fazerem o possível para se virar. Hoje, as atletas e a comissão técnica se sentem pertencentes à estrutura do clube. Tudo acaba fazendo o resultando em campo começar a aparecer enquanto consequência — afirma Kin Saito, diretora do futebol feminino do Cruzeiro.

Saito assumiu no início de 2022, convivendo com decisões ruins tomadas anteriormente. Naquele ano, a equipe foi 12ª colocada no Brasileiro, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Logo depois, veio uma “batida na trave” com o vice estadual para o Atlético-MG, que foi visto pela diretora com apreço. Se era um bom sinal para o futuro, as coisas mudaram em pouco tempo. A última temporada foi marcada pelo 8º lugar e a chegada ao mata-mata, parando no Corinthians nas quartas de final.

Igualdade

IA equipe feminina do Cruzeiro realiza suas atividades dentro da Toca da Raposa II, mesmo local no qual treinam o profissional e a base do masculino, recebendo igualmente o acompanhamento fisiológico, nutricional e psicológico. O uso de equipamentos é do mesmo nível e, por exemplo, o GPS utilizado pelas mulheres é do mesmo modelo e geração que os homens usam. Também há uma integração importante a nível institucional, com as lideranças participando rotineiramente das reuniões executivas, dividindo projetos e objetivos.



Há grande liberdade para evoluir dentro da lógica funcional do clube e o resultado aparece no campo. A equipe derrotou o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro e retomou o trono do estado em 2023, além de ter feito frente ao Corinthians — derrota por 1 a 0 — na final da Supercopa.

— Fez contratações recheadas, conseguiu fazer um jogo competitivo com a melhor equipe do país. O recado da Supercopa é que o projeto está andando, mas não dá pra tratar como se o Cruzeiro já estivesse pronto ou subiu de patamar — analisa Amanda Viana, comentarista do Planeta Futebol Feminino e Canal Nosso Futebol. — Ao mesmo tempo, a impressão foi muito positiva. Vejo o cenário brasileiro muito equilibrado. O grande objetivo do Cruzeiro deve ser o de tentar se consolidar.

Não é só a mudança de rumo na filosofia extracampo que explica esse sucesso. Hoje, o Cruzeiro tem dois personagens principais: a atacante Byanca Brasil e o treinador Jonas Urias. A camisa 10 está no clube desde janeiro de 2023 e vive o momento mais maduro de sua carreira, aos 28 anos, após ter defendido camisas de peso no Brasil e atuado no futebol chinês. Internamente, é vista como uma atleta que entendeu bem o DNA das Cabulosas e o transmite às companheiras.

— Buscamos fortalecer o elenco pensando em pelo menos três grandes pilares: atletas jovens com potencial de protagonismo, atletas técnicas com margem de evolução, e pilares técnicos. É uma espécie de esqueleto. Houve um cuidado grande para que a formulação do elenco fosse um exercício em conjunto. Mantivemos a base muito forte e escolhemos a dedo no mercado, olhando para características técnicas ou perfis comportamentais bem pré-definidos — conta Saito.

Identidade forte

Urias chegou no último mês de setembro, em meio à disputa do Estadual, qualificado pelo trabalho feito à frente da seleção feminina sub-20. Ele atraía o interesse do Cruzeiro pela metodologia de jogo e pela pedagogia, sempre tratada como diferencial. A experiência também o torna uma liderança qualificada para a formação de atletas, processo que o clube tenta retomar.

O projeto de base feminino do Cruzeiro foi iniciado em 2019, mas, quando o clube foi rebaixado no masculino, acabou sendo descontinuado. Em 2024, a SAF pretende reiniciá-lo com uma outra lógica. A ideia é começar pela categoria sub-17 em um âmbito local, mapeando talentos que estão sendo perdidos em Belo Horizonte por falta de oportunidades. Serão realizadas peneiras para fazer este acompanhamento, já na lógica de integração ao clube.

Dessa forma, o clube mineiro tenta se estabelecer como uma força no futebol feminino, consolidando-se a nível estadual e sendo reapresentado no nacional. Ao oferecer uma estrutura sólida para atletas e funcionários se sentirem pertencentes, e construir aos poucos uma identidade muito própria, os sinais vão aparecendo.

Neste Brasileiro, já são duas vitórias (contra Flamengo e Internacional) e um empate (São Paulo), que permitiram ao clube largar entre as líderes. O próximo desafio é a visita à Ferroviária (SP), às 16h de hoje.

