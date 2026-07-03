Brasileirão? Copa do Mundo já resultou na saída de 8 treinadores; veja quais
Técnicos deixaram o comando de suas seleções por demissão, pedido de desligamento ou fim de ciclo após eliminação no Mundial
A Copa do Mundo de 2026 tem sido decisiva não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Antes mesmo das oitavas de final, oito treinadores já deixaram o comando de suas seleções, seja por demissão, pedido de desligamento ou fim de ciclo após a eliminação no torneio.
As mudanças aconteceram em diferentes momentos da competição. Houve casos de técnicos dispensados ainda durante a fase de grupos, enquanto outros optaram por deixar seus cargos logo após a eliminação.
O cenário lembra o que costuma acontecer no Campeonato Brasileiro, conhecido pela alta rotatividade de treinadores.
Leia também
• "Qual a nota, maestro?": Lucas Fresno avalia alcance vocal dos narradores da Copa do Mundo
• Federação da Alemanha anuncia saída de Julian Nagelsmann após queda na Copa; Klopp é o favorito
• Messi x Vozinha, Salah e mais: os jogos do último dia de 16 avos de final da Copa do Mundo
CONFIRA OS TÉCNICOS QUE JÁ DEIXARAM SUAS SELEÇÕES DURANTE A COPA DO MUNDO DE 2026.
1. SABRI LAMOUCHI (Tunísia)
Sabri Lamouchi foi o primeiro treinador a perder o cargo durante o Mundial. A goleada por 5 a 1 sofrida para a Suécia, na estreia da fase de grupos, levou a federação tunisiana a promover uma troca imediata no comando da equipe. Hervé Renard assumiu a seleção ainda durante a competição.
2. STEVE CLARKE (Escócia)
Após a eliminação da Escócia na fase de grupos, Steve Clarke decidiu encerrar seu trabalho à frente da seleção.
Os escoceses venceram apenas uma partida e terminaram na terceira colocação do Grupo C, ficando fora do mata-mata.
3. HONG MYUNG-BO (Coreia do Sul)
Ídolo do futebol sul-coreano, Hong Myung-Bo pediu demissão depois da queda ainda na primeira fase.
A Coreia do Sul somou apenas três pontos e acabou eliminada após derrotas consideradas decisivas para México e África do Sul.
4. MIROSLAV KOUBEK (República Tcheca)
A campanha da República Tcheca terminou sem vitórias e com apenas um ponto conquistado no Grupo A. O desempenho levou a federação do país a optar pela demissão de Miroslav Koubek logo após a eliminação.
5. MARCELO BIELSA (Uruguai)
O ciclo de Marcelo Bielsa também chegou ao fim durante a Copa. O Uruguai decepcionou na fase de grupos, marcou apenas dois pontos e foi eliminado precocemente.
Tudo isso, somado a turbulência com o elenco, encerrou a passagem do treinador argentino pela Celeste.
6. SEBASTIÁN BECCACECE (Equador)
Diferentemente de outros casos, Sebastián Beccacece decidiu deixar o cargo por iniciativa própria. Após a derrota por 2 a 0 para o México nos 16 avos de final, o treinador afirmou que encerrava seu trabalho com o sentimento de dever cumprido, apesar de não alcançar o objetivo de levar a seleção mais longe no Mundial.
7. RONALD KOEMAN (Holanda)
Ronald Koeman também anunciou sua saída após a eliminação da Holanda nos pênaltis para o Marrocos, nos 16 avos de final.
Além da frustração pelo desempenho esportivo, o treinador revelou que problemas de saúde enfrentados por sua esposa pesaram na decisão de deixar o comando da seleção.
8. JULIAN NAGELSMANN (Alemanha)
O treinador também deixou o comando da seleção alemã após a eliminação nos pênaltis para o Paraguai, nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Apesar de possuir contrato de longa duração, Nagelsmann não resistiu ao novo fracasso da equipe no torneio.
Segundo a imprensa local, a Federação Alemã de Futebol (DFB) considerou insuficientes as explicações apresentadas pelo treinador depois da terceira eliminação consecutiva da Alemanha antes das oitavas de final de um Mundial, encerrando seu ciclo à frente da seleção.