Futebol Brasileirão de 2025 tem maior média de trocas de técnicos por rodada desde 2006 Com a saída de Renato Gaúcho do Fluminense, chega a 19 o número de mudanças no comando das equipes desde o início do torneio, em março

A história se repete. Após a eliminação do Fluminense no empate com o Lanús, na noite da última terça-feira pela Sul-Americana, Renato Gaúcho deixou o cargo de treinador da equipe.

O fato ocorreu pouco mais de 24h após a demissão de Roger Machado do Internacional, e fez o número de trocas no comando dos clubes durante esta edição do Brasileirão subir para 19. A média de demissões por rodada é de 0,79, maior número do formato atual da disputa do torneio.

Desde 2006, o Brasileirão é disputado por 20 times em formato de pontos corridos. Até então, a maior média de treinadores demitidos por rodada havia sido atingido em 2010 (0,78), quando 30 mudanças no comando aconteceram nas 38 rodadas.

Na prática, o número representa que, aproximadamente a cada cinco rodadas do Brasileirão, quatro treinadores são demitidos.

Ainda há 14 jornadas (15 ou 16 para algumas equipes) para novas substituições, o que pode ameaçar o recorde de 2010, quando 30 técnicos foram demitidos ao longo das 38 rodadas.

Se a rotatividade se mantiver nesta edição, o torneio pode terminar com 31 trocas no comando, o que desbancaria a marca de 15 anos atrás e ainda deixaria para trás as edições de 2006 e 2008, que tiveram 27 mudanças de treinador.

Outro dado chama a atenção: o dos clubes que se mantém com o mesmo treinador ao longo do torneio, um número que vem diminuindo ao longo dos anos.

Neste ano, apenas sete equipes estão com o mesmo treinador da primeira rodada: Flamengo (Filipe Luís), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Palmeiras (Abel Ferreira), Mirassol (Rafael Guanaes), Bahia (Rogério Ceni), Bragantino (Fernando Seabra) e Ceará (Léo Condé) — cinco dos seis primeiros colocados na tabela estão na lista.

Na outra ponta da tabela, estão os clubes que já passaram por duas demissões de técnicos: Sport (Pepa e António Oliveira), Fortaleza (Vojvoda e Renato Paiva), Juventude (Fábio Matias e Cláudio Tencati), Vitória (Thiago Carpini e Fábio Carille), Santos (Pedro Caixinha e Cleber Xavier) e Fluminense (Mano Menezes e Renato Gaúcho) — os quatro primeiros estão no Z4 e o time de Neymar atualmente está na 14ª colocação.

