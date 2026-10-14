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futebol Brasileirão de futebol de cegos começa domingo no CT Paralímpico em SP Fase preliminar reunirá 12 times divididos em três grupos

O Campeonato Brasileiro de futebol de cegos reunirá, a partir do próximo domingo (18), 12 clubes no CT Paralímpico, em São Paulo.

A competição é uma boa oportunidade para ver de perto estrelas da seleção amarelinha – bronze nos Jogos de Paris 2024 – tais como Maicon, Thiago Paraná, Jefinho, Jardiel Vieira, Nonato e Jonatan Felipe.

Além dos brasileiros, recém-campeões da Copa América, também estão em quadra jogadores da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Itália e Japão.

A partida de abertura da fase preliminar, às 8h (horário de Brasília), colocará frente a frente atual campeã brasileira, a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (Agafuc-RS) e a Escola de Cegos do Maranhão (Escema), que subiu este ano para a elite, após ser vice-campeã na Série B no ano passado.

Ambos as equipes estão no Grupo A, que engloba ainda a Associação Associação D’Eficiência Superando Limites (Adesul-CE) e a Associação Paraibana dos Deficientes Visuais (Apadevi-PR).

Na chave B estão Corinthians-SP (em parceria com o projeto social Maestro-PR), a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais (Apadav-SP) – campeã da Série B em 2025 -, o Instituto Nova Visão (INV-SP) e a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (Adef-SP).

Já o Grupo C conta com a Associação Paraibana de Cegos (Apace-PB), a Associação Mato-Grossense de Cegos (AMC-MT), o Instituto Equidade Plural (Insep-SP) e a Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás (Vila Nova-DF).

A maior vendora do Brasileirão é a Agafuc-RS, com oito títulos. Em segundo lugar está o ICB-BA, com sete troféus.

Formato do Brasileirão

Na fase preliminar, os times de cada grupo jogam entre si. Confira a programação completa.

Os oito com maior pontuação se classificam às quartas de final. Já os dois últimos times na classificação geral caem para a Série B de 2027.

Nas quartas, previstas para o dia 21 de outubro, a definição dos confrontos seguirá a tabela de classificação (1ºcolocado x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º). Em caso de empate, haverá decisão por pênaltis. Quem vencer, disputará as semifinais no dia seguinte.

A decisão do título será no dia 23 de outubro, a partir das 10h30. Antes, às 8h30, ocorrerá a disputa do terceiro lugar.

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