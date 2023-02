A- A+

futebol Brasileirão é o sexto campeonato do mundo com mais seguidores nas redes sociais; veja ranking Análise feita pela plataforma Football Bechmark leva em conta o somatório de seguidores das redes sociais dos times mais populares em cada país

Uma pesquisa realizada pela plataforma de análise de dados Football Benchmark revelou que o Brasileirão ocupa a sexta posição de popularidade nas redes sociais dentre as principais ligas do mundo. A metodologia contabiliza os seguidores do Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Weibo e Youtube dos 10 clubes mais populares na internet de cada país. Quem lidera é a Premier League, com 856 milhões, seguida da LaLiga (822 milhões) e a Serie A completa o pódio, com 311 milhões, enquanto o Campeonato Brasileiro soma 156 milhões. Veja abaixo o ranking completo.

Levando em conta apenas os seguidores dos perfis oficiais dos campeonatos, a situação é bem diferente. Em outro estudo da plataforma, publicado em janeiro, a LaLiga ultrapassa a premier League, embora por uma pequena diferença: 167 milhões contra 166. Verifica-se também uma discrepância considerável a partir do terceiro colocado, e quem completa o pódio é a Bundesliga, com 36 milhões de seguidores.

Enquanto considerando a popularidade dos clubes, o campeonato alemão não aparece entre os 10 colocados, o perfil oficial acumula uma quantidade considerável de seguidores. No caso do Brasileirão, o fenômeno oposto acontece, já que aparece no primeiro estudo, mas não no segundo.

Veja também

