Futebol Feminino Brasileirão Feminino: Sport é derrotado pelo Bahia e segue sem vencer na competição Válida pela 12 rodada do campeonato, as Leoas perderam a partida contra o Tricolor de Aço e continuam afundadas na última colocação, com os mesmos dois pontos do time masculino

A fase ruim do Sport não se restringe apenas ao time masculino. A equipe feminina também é a lanterna do Campeonato Brasileiro Feminino A1, com os mesmos dois pontos do Leão no Brasileirão.

As Leoas perderam a partida contra o Bahia por 2 a 0 nessa quinta-feira (23), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 12 rodada da competição.

Os gols das Mulheres de Aço foram marcados pelas jogadoras Wendy Carballo e Cássia.

Com a derrota, o Sport precisa de um milagre nas rodadas finais para tentar escapar do rebaixamento. Já o Bahia entrou no G-8 e está na sétima colocação, com 17 pontos.

O Sport terá uma semana de folga no Brasileirão Feminino. A equipe volta a campo no dia 7 de junho contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, às 15h.

Já o Bahia enfrentará a Ferroviária, em Feira de Santana, no dia 8 de junho, às 11h.

O jogo

O Sport começou a partida dando indícios que poderia desencantar no Brasileirão Feminino, com o chute da meio-campista Thalissinha, dentro da área, aos 2 minutos do primeiro tempo. Yanne, goleira do Bahia, fez uma boa defesa e evitou que as Leoas abrissem o placar.

A primeira etapa do confronto ainda foi marcada por diversas faltas cometidas pelas duas equipes. No total, foram 33 faltas ao longo do clássico regional.

Aos 10 minutos, Thalissinha voltou a aparecer no jogo e tentou finalizar, mas a bola bateu na zaga do time baiano. Aos 29, foi a vez da atacante Layza ir em busca do gol sem sucesso.

Para brindar a fase ruim das pernambucanas, foi o Bahia quem balançou as redes. Cássia fez 1 a 0 para as Mulheres de Aço, aos 32 minutos.

Depois do gol, o Bahia passou a ficar mais dominante e buscou mais chances com Vilma e Ângela Gómez.

No segundo tempo, as duas equipes fizeram substituições para movimentar a partida com outras peças, mas as baianas continuaram melhores e atacando mais.

No Sport, Layza cobrou uma boa falta aos 16 minutos, que foi defendida pela goleira Yanne.

O Bahia continuou buscando o segundo gol, mas estava vendo a partida terminar com uma vitória magra por 1 a 0.

No entanto, a atacante Wendy Carballo, que entrou no segundo tempo, chegou até o gol aos 44 minutos. As Leoas ainda tentaram diminuir com jogadas de Ísis e Jaque, mas não foram efetivas.

