Futebol Feminino Sport sofre goleada do Corinthians e segue afundado na lanterna do Brasileirão Feminino Em uma fase ruim, as Leoas não apresentaram perigo para as paulistas e permanecem com dois pontos no Campeonato Brasileiro Feminino A1

Pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, o Sport perdeu do Corinthians pelo placar de 4 a 0 neste domingo (18), no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco, São Paulo.

Lanternas do campeonato, as Leoas sofreram com Jhonson, atacante do clube paulista que marcou três dos quatro gols marcados na partida. A jogadora divide a vice-artilheira da competição com Cristiane, do Flamengo, ambas com oito gols.

O outro gol foi feito por Gabi Zanotti, aos 38 minutos do segundo tempo, finalizando o placar contra as pernambucanas.

Com a goleada, o Sport segue em uma situação complicada e amarga os mesmos dois pontos alcançados pelo time masculino, que perdeu por 2 a 0 no último sábado (17) contra o Ceará.

O jogo

O primeiro tempo começou animado com jogada de Jhonson, nome que seria bastante presente durante o duelo. Aos 7, ela chutou na trave da goleira Nanda e deu um susto nas jogadoras do Leão.

Aos 14, Jhonson voltou a aparecer e finalizou dentro da área, fazendo o primeiro gol da partida.

Com 1 a 0 no placar, o Sport sofreu uma perda muito importante com o cartão vermelho da técnica Regiane Santos.

Ainda na primeira etapa, Jhonson voltou a balançar as redes duas vezes, aos 19 e 25 minutos.

A zaga das Leoas conseguiu evitar que a goleada fosse maior, ao defender as tentativas das meio-campistas Letícia Monteiro e Gabi Zanotti, assim como a atacante Jaque Ribeiro, que não conseguiram finalizar no fundo da rede.

O Sport ainda cometeu muitas faltas nos primeiros 45 minutos e não ofereceu perigo às paulistas.

No segundo tempo, o Corinthians diminuiu a intensidade, mas continuou dominando a partida. A única chance das pernambucanas foi aos 29 minutos com a lateral Marcelinha, que não soube aproveitar a chance.

Nos 38 minutos, Gabi Zanotti chegou ao quarto gol do Timão e o jogo seguiu com esse placar até o apito do árbitro.



Lanternas

Com o resultado, as meninas do Sport permanecem na última posição da tabela e o Corinthians figura na vice-liderança, atrás apenas do Cruzeiro, já classificado para a fase de mata-mata do Brasileirão Feminino.

O próximo confronto das Leoas será em casa contra o Bahia nesta quinta-feira, às 17h, na Ilha do Retiro. Já as paulistas vão até Santa Luzia, em Minas Gerais, para jogar contra o América-MG na quarta-feira, às 16h30.

