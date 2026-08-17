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FUTEBOL Brasileirão ganha mais de 2min30s de bola rolando em 1ª rodada com regras "anti-cera" As novas regras de arbitragem entram em vigor na Série B nesta semana a partir do jogo desta terça-feira (18) entre Londrina x Atlético-GO

As novas regras do futebol que foram aplicadas pela primeira vez na rodada deste fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro, utilizadas com o objetivo de combater o anti-jogo, mostraram aspecto positivos no que diz respeito ao andamento dos confrontos.



A característica que chamou mais atenção foi o aumento da média de bola rolando, após os nove duelos realizados entre sábado e domingo. A jornada será concluída nesta segunda-feira, com o duelo entre Internacional e Remo.





Até a pausa para a Copa do Mundo, a média nos confrontos era de 52 minutos e 54 segundos. Com a utilização do novo pacote de regras, o tempo ficou em 55 minutos e 29 segundos.



Esta média supera o tempo de bola em jogo de grandes ligas europeias, como a Premier League (55min23s), LaLiga (55min08s) e Série A (54min28s).



"Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos. O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor", disse Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF.

Nova regra do Brasileirão entra em cena em Vasco x Santos.



Gabriel Brazão precisou receber atendimento médico durante a partida e, pela nova regra, um jogador de linha do Santos teve que permanecer um minuto fora de campo após o atendimento ao goleiro.



O escolhido pela… — Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) August 16, 2026

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, fez um adendo nessa rodada de novidades.



Além das regras que visam aumentar a fluidez do jogo, houve também um caso de aplicação do chamado "protocolo Vini Jr", em Vitória x Botafogo.

Lei Vini Jr. em ação: Arthur Cabral tapa a boca em discussão com o técnico Jair Ventura e é expulso após o apito final de Vitória 1 x 0 Botafogo. pic.twitter.com/hH1oayBZo3 — ge (@geglobo) August 16, 2026

"Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Tivemos uma preparação importante dos nossos árbitros, mas também contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas", destacou.



"Esse primeiro fim de semana demonstra que, quando arbitragem e futebol trabalham de forma integrada, conseguimos avançar na construção de um jogo mais dinâmico, com mais bola em campo e uma experiência melhor para quem acompanha o Campeonato Brasileiro. Tivemos uma melhora, mas buscaremos um avanço ainda maior, principalmente com uma atitude mais proativa dos árbitros pra agilizar os reinícios das partidas e com um tempo de acréscimo mais consistente com o tempo perdido com jogo parado", completou Meira Ricci.



As novas regras de arbitragem entram em vigor na Série B nesta semana a partir do jogo desta terça-feira (18) entre Londrina x Atlético-GO, em partida válida pela 23ª rodada da competição. Além das Séries A e B do Brasileirão, a Copa do Brasil (Masculina e Feminina) e o Feminino A1 também terão a adoção das novas regras.



TEMPO DE BOLA ROLANDO NOS NOVE JOGOS DA 23ª RODADA

Athletico-PR 1 x 1 Red Bull Bragantino - 60min18s

São Paulo 1 x 1 Coritiba - 58min30s

Atlético-MG 3 x 0 Grêmio - 57min04s

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - 56min57s

Chapecoense 3 x 3 Bahia - 56min39s

Mirassol 1 x 5 Flamengo - 55min43s

Vitória 1 x 0 Botafogo - 52min45s

Fluminense 3 x 2 Palmeiras - 52min12s

Vasco 0 x 3 Santos - 49min20s

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