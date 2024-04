A- A+

Campeonato Brasileiro Brasileirão inicia neste sábado (13) com favoritos, times em alerta, novidades e curiosidades Atual bicampeão, Palmeiras inicia campeonato tentando igualar feito do São Paulo

Com o término dos estaduais, o futebol nacional vira a chave para o início do principal campeonato do País. Após uma edição de reviravoltas no ano passado, a partir deste sábado (13), o Brasileirão 2024 começa com sua tradicional fórmula de disputa, mexendo com as emoções de 20 torcidas em partidas de turno e returno, durante 38 rodadas. Neste ano, a competição traz uma série de novidades.

Maior vencedor com 12 taças, detentor do último título e atual bicampeão, o Palmeiras buscará o tri da competição a fim de repetir o feito do rival São Paulo, que entre 2006 e 2008 foi responsável por ganhar três campeonatos seguidos. O recorde de taças consecutivas pertence ao Santos de Pelé. Foram cinco conquistas entre 1961 e 1965. À época, vale salientar, o formato de disputa era diferente.

Além do Alviverde, campeão paulista, o Flamengo, de Tite, e o Atlético-MG, do recém-chegado Gabriel Milito, também fizeram valer a força do elenco em seus respectivos estaduais, e são outros favoritos ao lugar mais alto do pódio. Atual campeão da Libertadores, o Fluminense corre por fora para surpreender os adversários.

Caras novas na edição deste ano, Atlético-GO, Criciúma e Vitória iniciam a competição com a expectativa de brigar contra o rebaixamento. No entanto, chegam com a moral elevada, depois de faturarem os estaduais Goiano, Catarinense e Baiano. Outra novidade é o Juventude, vice-campeão gaúcho para o Grêmio. Após lutarem para fugir do Z-4 no ano passado, Vasco e Cruzeiro são dois gigantes que começam o campeonato com a desconfiança de seus torcedores.

Novidades

A 69ª edição do Brasileiro terá uma novidade importante. Sempre cercada de polêmicas, a arbitragem ganhará alterações no protocolo do VAR. O ritual será o seguinte: o árbitro vai ao monitor revisar o lance e, quando voltar ao campo, vai anunciar a decisão tomada através de um microfone - para o público no estádio e na transmissão da TV.

Outro fator novo em 2024 diz respeito ao número de estrangeiros. Para esta temporada, a CBF ampliou o limite para jogadores vindos de fora do País. Cada equipe poderá relacionar até nove atletas gringos. Ao todo, o Brasileirão terá 123 jogadores internacionais. Nomes como Arrascaeta (Flamengo), Germán Cano (Fluminense), Payet (Vasco) e Rodrigo Garro (Corinthians), despontam como destaques em seus times.

Curiosidades

O Brasileirão 2024 ainda traz uma série de curiosidades. Indo para sua 23ª edição neste ano, Fábio, goleiro do Fluminense, vai se isolar como o jogador com maior número de participações no campeonato, ultrapassando Rogério Ceni. Com cinco títulos, o lateral-direito Mayke, do Palmeiras, pode igualar ninguém mais ninguém menos que Pelé no número de conquistas. O Rei foi campeão seis vezes com o Santos.

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, Roberto Dinamite dará nome ao troféu do artilheiro da competição. O ídolo vascaíno faleceu em janeiro do ano passado.

Confira os jogos da 1ª rodada:

Sábado (13/04)

18h30 - Internacional x Bahia (Beira-Rio)

18h30 - Criciúma x Juventude (Heriberto Hülse)

21h - Fluminense x Red Bull Braganino (Maracanã)

21h - São Paulo x Fortaleza (Morumbis)

Domingo (14/04)

16h - Vasco x Grêmio (São Januário)

16h - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

16h - Athletico-PR x Cuiabá (Ligga Arena)

16h - Atlético-GO x Flamengo (Serra Dourada)

17h - Cruzeiro x Botafogo (Mineirão)

18h30 - Vitória x Palmeiras (Barradão)

