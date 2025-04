Brasileirão: Montevidéu é a cidade que mais exportou jogadores, e Argentina, o principal país

A- A+

No Campeonato Brasileiro de 2025, a diversidade é um dos elementos principais. Dos 726 jogadores inscritos pelos 20 clubes no torneio, 137 são estrangeiros — uma fatia que representa 18,9% do total de atletas. Ao todo, são 91 cidades de fora do país representadas através de seus jogadores no campeonato. Para compor esse número, os dirigentes visitaram diferentes mercados, mas um deles foi o principal: o sul-americano.

Oito dos nove países restantes da Conmebol têm jogadores no Brasileirão de 2025 (a Bolívia é a exceção), e juntos eles formam 89% dos estrangeiros que disputam o torneio neste ano, com 122 atletas. Os argentinos lideram as estatísticas, com 46 jogadores, seguidos de Uruguai (26), Colômbia (16), Paraguai (13), Venezuela (8), Equador (7) e Chile (5). O Peru completa a lista em posição mais modesta, com apenas um atleta.





Para as cidades estrangeiras com mais representantes, no entanto, a Argentina não aparece em primeiro lugar. Os principais "gringos" conterrâneos são os 18 jogadores nascidos em Montevidéu, capital do Uruguai. Quase metade dos clubes que disputam o torneio — Bahia, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Sport e Vasco — têm representantes do país em seus elencos.

Buenos Aires aparece empatada com Assunção, capital paraguaia, em segundo lugar, com sete jogadores. O restante dos argentinos veio de outras províncias: há atletas da região metropolitana da capital, como Avellaneda, Morón e Haedo; outros são de Rosario, segunda cidade argentina da lista, com cinco representantes; e o restante se capilariza em outras 30 cidades. Eles se espalham por ao menos um atleta em 16 clubes — Bragantino, Mirassol, Vitória e Juventude são as exceções.

Entre os 12 europeus, que compõem 8,8% dos estrangeiros, o país que lidera a lista é Portugal, com cinco jogadores. Em seguida, vem a França, com dois atletas, enquanto Alemanha, Dinamarca, Espanha, Holanda e Suíça têm um representante cada. O terceiro continente com jogadores no Brasileirão é a África, com três atletas: dois angolanos e um ganês, que somam 2,2% do total de estrangeiros. A curiosidade é que os representantes de Angola nasceram na capital, Luanda, enquanto nenhum dos outros 13 têm origem na principal cidade de seus países.

No total, 62 jogadores têm pelo menos um compatriota no Brasileirão, de 16 cidades entre América do Sul e África. Já os outros 75 não têm com quem compartilhar vivências de sua cidade natal — o que representa 54,7% do montante de estrangeiros, contra 45,3% que fazem parte do primeiro grupo.

O levantamento considera os 726 atletas inscritos no Brasileirão, conforme a lista disponibilizada pela CBF. Para a complementação dos dados, foram utilizadas plataformas de estatísticas de futebol. Na matéria anterior, o total de jogadores considerados era de 706, com base na lista disponibilizada pela CBF até a conclusão do texto. A apuração atualizada leva em conta todos os nomes presentes na lista até 31/03, data da última partida da primeira rodada do torneio.

