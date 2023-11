Brasileirão pode ter até quatro líderes diferentes neste domingo (26); veja possíveis cenários

A- A+

Os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro tem diferença de apenas um pontos entre eles. Após 34 rodadas, o Palmeiras lidera a competição com 62 pontos.



O Botafogo, que ficou à frente no torneio por cerca de trinta rodadas, é o segundo colocado com 61 pontos. O Flamengo, terceiro, tem 60, e o Grêmio é o quarto com 59. A corrida pelo título do Campeonato Brasileiro está tão acirrada que a 35ª rodada pode acabar com um destes quatro times na ponta. Veja os cenários:

Palmeiras: para se manter na liderança precisa vencer o Fortaleza ou empatar com o Fortaleza e torcer para uma derrota ou empate do Botafogo, que enfrenta o Santos, e torcer para que o Flamengo não goleie o América-MG (o saldo de gols dos paulistas é de 26, contra 14 dos cariocas).





Botafogo: para voltar à liderança, precisa vencer o Santos e torcer para um empate ou uma derrota do Palmeiras contra o Fortaleza.

Flamengo: para assumir a liderança precisa vencer o América-MG, torcer para o Palmeiras perder para o Fortaleza e que o Botafogo perca ou empate contra o Santos.

Grêmio: para chegar ao primeiro lugar na tabela precisa vencer o Atlético-MG e torcer para Palmeiras perder e Flamengo e Botafogo ao menos empatarem.

Veja os jogos da 35.ª rodada deste domingo:

Botafogo x Santos, às 16h, no Nilton Santos

Atlético-MG x Grêmio, 16h, na Arena MRV

São Paulo x Cuiabá, 18h30, no Morumbi

Internacional x Bragantino, às 18h30, no Beira Rio

Fortaleza x Palmeiras, às 18h30, no Castelão

América-MG x Flamengo, às 18h30, no Parque Sabiá

