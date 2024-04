A- A+

futebol Brasileirão: relembre como foram as últimas cinco estreias do Fluminense Tricolor tem retrospecto ruim nas últimas estreias no Campeonato Brasileiro

Falta pouco! Neste sábado, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro 2024 contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, às 21h. Na temporada passada, o Tricolor começou o Brasileirão com tudo, ao vencer o América-MG por 3 a 0, fora de casa, sendo uma das únicas três vitórias do Flu longe de seus domínios na competição.

Mas como é o retrospecto recente do Fluminense em estreias no Campeonato Brasileiro? Nas últimas cinco edições, o Flu tem duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O GLOBO relembra como foram os primeiros jogos do Flu nos últimos cinco Brasileirões.

2023 - América-MG 0x3 Fluminense

Fora de casa, o Fluminense iniciou o Brasileirão 2023 com uma grande vitória no Independência. Depois de um primeiro tempo onde chegou a sofrer para criar, o Tricolor deslanchou na etapa final. Mesmo com pênalti perdido, Germán Cano se redimiu e abriu o placar. John Kennedy e Lelê completaram a goleada tricolor em Belo Horizonte.

2022 - Fluminense 0x0 Santos

No Maracanã, o Fluminense recebeu o Santos no jogo que abriu o Campeonato Brasileiro de 2022. Ainda sob o comando de Abel Braga, o Tricolor teve um grande volume de jogo e fez o goleiro santista trabalhar bem durante toda partida, mas no final, a trave evitou o gol que daria a vitória para o Flu na estreia.

2021 - São Paulo 0x0 Fluminense

Fora de casa, o Fluminense fez uma grande partida no Morumbi, mas não conseguiu sair com os três pontos. O Tricolor teve um pênalti no primeiro tempo, mas Nenê cobrou nas mãos de Thiago Volpi. Na etapa final, Gabriel Teixeira teve a chance de marcar, mas também parou no goleiro são-paulino. O Flu sofreu nos minutos finais, mas o placar permaneceu zerado até o apito final.

2020 - Grêmio 0x1 Fluminense

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, durante a pandemia, o Fluminense viajou até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Sob o comando de Odair Hellman, o Flu não teve uma boa atuação e foi dominado pelo Grêmio, que venceu a partida por 1 a 0, gol de Diego Souza, ainda no primeiro tempo de jogo.

2019 - Fluminense 0x1 Goiás

Em um jogo marcado pelo temporal que caiu no Rio de Janeiro e pela queda de energia no Maracanã, o Fluminense, comandado por Fernando Diniz, foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, gol de Rafael Vaz, na reta final de partida. O Tricolor dominou o jogo, teve um pênalti perdido por Luciano e um gol anulado de Everaldo, mas foi castigado no fim com gol de falta do zagueiro esmeraldino.

