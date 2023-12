A- A+

Campeonato Brasileiro Brasileirão: saiba quais os principais jogos para ficar de olho e onde assistir Campeonato chega à 38ª rodada com algumas disputas interessantes na tabela

Passados quase oito meses de disputa, o Brasileirão chega a sua decisiva e última rodada nesta quarta-feira (06). Com todos os jogos acontecendo às 21:30, o torcedor terá um cardápio recheado de partidas para poder acompanhar, isso porque ainda está em disputa o título e o último rebaixado do campeonato.

Confira abaixo os principais jogos para ficar de olho e onde assistir eles:

Cruzeiro x Palmeiras

O jogo que acontece no Mineirão pode selar o campeão brasileiro de 2023. Precisando apenas de um empate, e podendo até perder o confronto, para levar o título, o time paulista encara o Cruzeiro, que, apesar de já ter se livrado do rebaixamento, ainda quer confirmar uma vaga na Sul-Americana.

Onde assistir: TV Globo (SP, CE, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PI, PR, RN, RS, SC, SC, SE e TO) e SporTV.

Vasco x Bragantino

Na luta para se manter na elite, o Vasco recebe o Bragantino em São Januário. Dependendo apenas de si, o Cruz-maltino pode até perder ou empatar, contanto que o Bahia não vença o seu jogo. Já o Bragantino, classificado para a Pré-Libertadores, joga apenas para cumprir tabela.

Onde assistir: TV Globo (RJ, AC, AL, AM, AP, ES, PB, PE, RO, RR) e Premiere.

Bahia x Atlético-MG

Em jogo que vale para ambas as equipes, o Bahia recebe o Galo na Fonte Nova. Precisando vencer e torcer para um tropeço do Vasco ou do Santos, o Tricolor de Aço terá vida dura contra o Atlético, que ainda tem uma remota chance de título, caso o Palmeiras perca e ele consiga tirar uma diferença de 7 gols de saldo.



Onde assistir: TV Globo (BA e MG) e Premiere.

Veja também

Brasileirão Fluminense e Grêmio se enfrentam em duelo decisivo no Maracanã; veja onde assistir e escalações