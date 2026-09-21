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Futebol brasileiro Brasileirão terá redução no limite de jogadores estrangeiros a partir de 2027 O intuito é que apenas cinco jogadores estrangeiros possam ser relacionados em 2030

Será menor, a partir de 2027, o limite de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro deliberaram sobre o tema nesta segunda-feira (21), em reunião na sede da CBF e decidiram reduzir a cota. Hoje, cada time pode relacionar nove atletas de fora do país por jogo.

O número vai cair para oito em 2027 e será reduzido gradativamente até chegar a cinco jogadores estrangeiros em 2030. A alteração foi proposta pela CBF e votada pelos clubes, sem unanimidade. Bahia, Flamengo e Londrina foram contrários à modificação.

A mudança não vale para a atual edição, em andamento, do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Brasileirão retomará, a partir de 2030, o limite de estrangeiros vigente até 2022.

Neste ano, o Brasileirão bateu recorde de estrangeiros: 172 foram utilizados no campeonato, 15 a mais do que na temporada anterior.

A proposta era uma reivindicação de muitos treinadores e dirigentes brasileiros, segundo os quais o teto de nove estrangeiros por jogo atrapalhava o desenvolvimento de atletas revelados nas categorias de base.

Base

Assim, os clubes também decidiram que os elencos terão de inscrever ao menos 20 jogadores até 23 anos entre os 50 atletas inscritos no Campeonato Brasileiro. A regra também passará a valer a partir de 2027.

A ideia é que existam duas listas, A e B. A primeira deve ser composta por 30 jogadores sem restrição de idade e a segunda, por 20 atletas sub-23, independentemente de serem formados ou não no time.

A CBF apresentou um estudo que apontou queda de 40% nos minutos jogados de atletas com menos de 23 anos no futebol brasileiro desde que subiu para nove o limite de gringos no Campeonato Brasileiro, há dois anos.

A confederação entende que era necessário tomar uma medida para tornar o Brasileirão uma liga com mais espaço destinado a jovens jogadores, sobretudo os revelados nas equipes brasileiras.

O desejo da CBF é reduzir a média de idade dos jogadores inscritos. Hoje, é de 28,5 anos, maior que as ligas de Espanha (27) e França (26), por exemplo.

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