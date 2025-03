A- A+

FUTEBOL Brasileirão: CBF altera data de estreia do Sport contra São Paulo e jogos de Palmeiras e Corinthians Rubro-negro estreia agora no dia 29, às 18h30, no MorumBis

Corinthians, Palmeiras e São Paulo terão alterações nas suas estreias no Brasileirão anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Sport enfrenta o Tricolor Paulista nesta primeira rodada.

A mudança é causada pela final do Campeonato Paulista, marcada para o dia 27, o que impediria o descanso de 72 horas a corintianos e palmeirenses até as partidas pela competição nacional.

O time de Ramón Díaz vai estrear no Brasileirão diante do Bahia, em Salvador, no domingo, dia 30, às 20h. Antes, a partida seria no sábado, às 18h30. Mudança semelhante foi feita com o Palmeiras, que receberia o Botafogo dia 29, às 16h30, mas agora jogará também no domingo, às 16h.

Sobrou para o São Paulo uma alteração, por recomendação da Polícia Militar, para não haver dois jogos na capital paulista no mesmo dia. Assim, a equipe tricolor tem a estreia antecipada para o dia 29, às 18h30, no MorumBis. Antes, o duelo contra o Sport seria no domingo, às 16h.

A CBF toma a decisão após a Federação Paulista de Futebol (FPF) causar uma dor de cabeça, com a definição das datas das finais. O presidente Ednaldo Rodrigues chegou a enviar um ofício determinando que a decisão fosse antecipada para o dia 26, para não afetar o Brasileirão.

Entretanto, a confederação só pôde agir após a definição das tabelas de Libertadores e Sul-Americana. O Palmeiras fará sua estreia apenas numa quinta-feira, dia 3 de abril. Já o Corinthians joga na quarta-feira. Assim, mesmo adiando as duas estreias no Brasileirão para 30 de março, ambos terão 72 horas de intervalo.

A final do Paulistão ocorre dia 27 de março, na Neo Química Arena. O Corinthians venceu a ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Os presidentes dos finalistas, Augusto Melo e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estudam fretar um único voo para buscar jogadores que estarão em campo defendendo suas seleções na Data Fifa antes da finalíssima.



