Brasileiras são favoritas para o Circuito de Beach Volley 2023; aposte nas atletas

Em fevereiro, dos dias 1 a 5, foi aberto o circuito de vôlei de praia da temporada de 2023. Nestas datas, a disputa aconteceu em Doha, no Qatar.

Agora, abaixo, ao longo deste texto, você fica por dentro de detalhes do Circuito de Beach Volley 2023.

Etapas do Circuito de Beach Volley

1 a 5 de fevereiro – Doha – Qatar

16 a 19 de março – La Paz – México

22 a 26 de março – Tepic -México

6 a 9 de abril – Itapema – Brasil

13 a 16 de abril – Saquarema – Brasil

26 a 30 de abril – Uberlândia – Brasil

31 de maio a 4 de junho – Ostrava – República Tcheca

15 a 18 de junho – Jurmala – Letônia

5 a 9 de julho – Gstaad – Suíça

13 a 16 de julho – Espinho – Portugal

20 a 23 de julho – Edmonton – Canadá

26 a 30 de julho – Montreal – Canadá

16 a 20 de agosto – Hamburgo – Alemanha

27 de setembro a 1º de outubro – Paris – França

26 a 20 de outubro – Maldivas

2 a 5 de novembro – Hainan – China

8 a 12 de novembro – Dubai – Emirados Árabes Unidos

22 a 26 de novembro – Austrália

30 de novembro a 3 de dezembro – Filipinas

7 a 10 de dezembro – Doha – Qatar – FINAIS

Duplas brasileiras

Duda e Ana Patrícia

Fonte: Volleyball World

A mineira de Espinosa Ana Patrícia, de 25 anos, e a sergipana Duda Lisboa, de 24 anos, lideram o ranking mundial do vôlei de praia feminino e são as atuais campeãs mundiais do circuito. Vale muito você palpitar nelas na atual temporada. São grandes as chances de você conseguir muitas vitórias, juntamente com elas.

Como dupla, Duda e Ana Patrícia já disputaram dez torneios oficiais, contabilizando no total 8560 pontos.

Na abertura da temporada, na etapa de Doha, no Qatar, estas jogadoras perderam nas quartas de final para as australianas Clancy e Mariafe, pelo placar de 2 sets a 1. Etapa contou pontos para a classificação para as Olimpíadas de Paris, que acontece em 2024.

Bárbara e Carol

Fonte: Volleyball World

Na terceira colocação do ranking, com 7260 pontos, vêm as cariocas Bárbara Seixas e Carol Solberg, ambas de 35 anos. Elas são outra grande força verde e amarela na disputa do circuito mundial em 2023. São boas opções de apostas online.

Diferentemente da dupla acima, que é bastante nova, esta aqui é mais experiente. Carol, que é filha da ex-jogadora Isabel Salgado, falecida no fim de 2022, já faturou a medalha de ouro em diversas oportunidades no circuito mundial: Mysłowice 2008, Moscou 2013 e Haia 2017.

Bárbara Seixas, por sua vez, faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, disputados em 2016.

Como fazer apostas em vôlei de praia?

Quando você vai dar os seus palpites nos eventos de vôlei de praia nas casas de apostas, não faltam opções de mercados de apostas para a escolha. As principais possibilidades são as seguintes:

Vencedor do jogo;

Vencedor de set;

Resultados dos sets;

Total de pontos (over/under);

Handicap.

