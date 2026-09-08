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futebol Brasileiras são vice-campeãs da Copa América de futebol de cegas Na disputa masculina, seleção garantiu presença nas semifinais

A seleção brasileira feminina de futebol de cegas sofreu revés na final diante da Argentina nesta terça-feira (8) e ficou com o vice-campeonato da Copa América, disputada no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Atuais bicampeãs mundiais, as Hermanas venceram a Amarelinha por 1 a 0 e levaram o título.

“Foi um jogo muito disputado, deixamos tudo de nós, todo o gás, a garra, mas o título não veio. A medalha de prata nos enche de orgulho pela garra que deixamos em campo. E vamos continuar assim para o Mundial”, disse a jogadora Sarah, após a partida, referindo-se à Copa do Mundo programada para outubro de 2027, também em São Paulo.

Esta foi a primeira edição da Copa América com quatro equipes – além do Brasil, estavam Canadá, Argentina e México – competindo em turno único na fase inicial.

Para chegar à final, a Amarelinha somou duas vitórias – sobre o Canadá (7 a 0) e sobre o México (2 a 0) – e uma derrota, para a Argentina (1 a 0). As equipes mais bem colocadas (Brasil e Argentina) lutaram pelo título. Já as mexicanas ficaram com o bronze, após ganharem por 1 a 0 das canadenses.

Copa América Masculina

Já classificada às semifinais, a seleção brasileira masculina de futebol de cegos empatou em 0 a 0 com a Colômbia, no último jogo da fase de grupos, disputado na tarde desta terça (8). Seis equipes iniciaram o torneio, divididas em duas chaves.

O Brasil competiu no Grupo 2 ao lado de Colômbia, Peru e Chile. Já na outra chave ficaram México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

O Brasil avançou às semifinais ao somar duas vitórias: 3 a 0 contra o Chile e 6 a 0 contra o Peru. A equipe brasileira, campeã há dois meses dos Jogos Parasul-Americanos, buca o sétimo título na Copa América.

As semifinais serão realizadas na próxima quinta (10), a partir das 15h (horário de Brasília). Os jogos têm transmissão ao vivo no canal da Federação Interacional de Esportes de Cegos – a International Blind Sports Federation (IBSA) – no YouTube.

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