Brasileiro abre mão de recorde e se torna destaque mundial ao ajudar corredor na Maratona de Boston
Robson Oliveira, de 36 anos, interrompe prova nos metros finais para socorrer atleta britânico em colapso e diz que atitude reflete o verdadeiro espírito do esporte
O brasileiro Robson Gonçalves, de 36 anos, comoveu a todos e se tornou manchete nos principais veículos de comunicação, nesta segunda-feira (20), por ter ajudado o corredor norte-americano, Ajay Haridasse, a completar a Maratona de Boston, nos Estados Unidos.
O episódio aconteceu na segunda-feira (20), nos metros finais da prova. Robson possui dez maratonas no currículo e estava próximo de alcançar seu melhor tempo pessoal quando viu o norte-americano Ajay Haridasse em colapso, sem conseguir se manter de pé. Faltando entre 200 e 300 metros para a chegada, o brasileiro decidiu parar. Com a ajuda do britânico Aaron Beggs, os três cruzaram juntos a linha de chegada, sendo aplaudidos pelo público e chamados pela imprensa internacional de “heróis”.
Em entrevista ao G1 e à TV Globo, Robson contou que a decisão foi imediata: “Foi uma decisão muito rápida. Eu precisava de alguns segundos para bater meu melhor tempo, mas vi o rapaz caído no chão e decidi ajudar. Naquele momento, precisava da ajuda de outra pessoa. Na hora, pensei: ‘Meu Deus, se alguém parar, eu paro também e o ajudo’. E deu tudo certo. Conseguimos carregá-lo até o final”, disse.
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Ele também destacou o espírito coletivo da prova: “Esse é o espírito da maratona de Boston e da corrida, do esporte. Dois são mais fortes que um. Ainda mais depois de correr uma maratona. Deus ajudou que o britânico parou também”, disse.
Sem falar inglês fluentemente, Robson conseguiu apenas dar comandos simples ao colega durante o trajeto final. “Eu disse pra ele: ‘up, up and walking’. Nós estávamos muito exaustos ali e eles não conseguiram dizer nada. No momento que cruzamos a linha de chegada, já tinha uma equipe médica preparada para socorrê-lo. Mas eu também desabei após cruzar a linha, porque estávamos exaustos”, relatou ao G1 e à TV Globo.
Após a prova, o brasileiro também recebeu atendimento médico. “A cadeira de rodas pra ele acabou ficando pra mim e depois trouxeram outra pra ele”, contou, na mesma entrevista.
Trajetória nas corridas
Robson começou de forma simples, treinando poucas vezes por semana e percorrendo distâncias curtas. Em 2019, disputou sua primeira maratona, em São Paulo, e desde então passou a se dedicar mais intensamente, com o objetivo de alcançar a Maratona de Boston — considerada uma das mais tradicionais do mundo e que exige índice classificatório.
Ele relembrou as dificuldades até conquistar a vaga: “É a maratona mais antiga do mundo. E, para chegar nela, precisa se classificar antes em outra maratona. E não consegui índice para 2023 em Brasília. Porque é uma corrida que, além do seu desempenho, depende da quantidade de inscritos na sua faixa etária”, explicou.
A classificação veio em 2024, após superar o tempo mínimo na Maratona do Rio de Janeiro. “Consegui fazer 17 minutos abaixo do índice de corte e já sabia que ia conseguir correr Boston”, afirmou.
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Na edição deste ano, o objetivo era melhorar seu recorde pessoal, mas acabou deixando a meta em segundo plano diante da situação inesperada. “Treinei muito para bater esse meu tempo de Buenos Aires. Meu sonho é correr abaixo de 2 horas e 40. No final da prova deste ano em Boston eu comecei a sentir cansaço e não ia conseguir mais bater as 2 horas e 39 que eu queria. Então, o plano era manter o índice de Buenos Aires”, completou.
Mesmo com a repercussão global, Robson minimiza o reconhecimento e atribui o gesto à fé. “Isso não tem nada a ver com herói. É a força de Deus e Jesus. Toda honra e toda glória deve ser para Ele”.
A rotina do atleta é marcada por desafios. Ele concilia os treinos com o trabalho em turnos alternados e os cuidados com a família, incluindo três filhos. “Eu treino quando dá. Quando trabalho de dia, treino antes do trabalho. Acordo às 4 horas da manhã. Quando estou à tarde, treino quando as crianças estão na escola e às 16h entro no trabalho. E, na madrugada, só treino se o corpo permitir”, contou.
Apesar das dificuldades, ele garante que continuará se dedicando ao esporte. “Em nome desse esporte, faria e farei isso de novo, quantas vezes for necessário. Amo esse esporte porque é uma forma de cuidar da saúde. E quero passar esse legado para os meus filhos”, disse.
Surpreso com a repercussão, ele ainda tenta responder às mensagens que tem recebido do mundo todo. “Nunca recebi tanta mensagem. Estou usando o Google Tradutor pra responder algumas. Mas vou demorar dias pra conseguir falar com todo mundo. Eu não esperava. Se Deus permitir, quero estar lá ano que vem de novo”, concluiu.