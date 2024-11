Brasileiro: Bota enfrenta Atlético para manter vantagem na liderança

A- A+

Tentando manter a vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG em uma espécie de ensaio para a final da Copa Libertadores, a partir das 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Ocupando a ponta da classificação com 68 pontos, o Alvinegro de General Severiano sabe que conquistar três pontos fora de casa garante, ao menos, a manutenção dos quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras na reta final do Brasileiro, o que lhe dará mais tranquilidade para encarar a decisão da Libertadores no dia 30 de novembro.

No entanto, o Botafogo terá um grande desafio para encarar o Galo, não ter a certeza se poderá contar com importantes peças do seu elenco na partida, já que sete atletas foram convocados por suas respectivas seleções e alguns estiveram em ação na última terça (19): Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus pelo Brasil, Savarino pela Venezuela, Thiago Almada pela Argentina, Bastos por Angola e Gatito Fernández pelo Paraguai.

A situação não agradou ao técnico português Artur Jorge, que, em entrevista coletiva, afirmou: “Temos jogadores influentes e importantes para nós na Data Fifa. Parece um absurdo ter um jogo [do Brasileiro] após as seleções jogarem. E estamos falando que teremos a seleção brasileira jogando aqui no Brasil, a Argentina em Buenos Aires, a venezuelana no Chile. Portanto, temos jogadores espalhados pelo continente afora e, com menos de 24 horas ou 24 horas, para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente isto terá impacto e influência naquilo que serão minhas opções para o jogo do Atlético Mineiro”.

Ocupando a 10ª colocação com 42 pontos, o Atlético-MG tenta retomar ao caminho das vitórias no Brasileiro após seis rodadas sem triunfar (três derrotas e três empates). Além disso, tenta recobrar o ânimo para chegar à decisão da Libertadores em uma melhor situação na classificação no Brasileiro.

O próprio técnico argentino Gabriel Milito deixou claro, em entrevista coletiva após a derrota para o Athletico-PR em seu último compromisso pelo Brasileiro, a importância da partida contra o Botafogo: “Antes disso [a final da Libertadores] temos uma final na quarta-feira. Uma verdadeira final de campeonato na qual temos muito em jogo. Eles [Botafogo] jogam pelo campeonato, nós por outras coisas, infelizmente”.

Assim como o time de General Severiano, o Atlético-MG não poderá contar com algumas peças nesta quarta por causa de convocações de seleções: Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas. Além disso, o lateral Guilherme Arana, com uma lesão no tornozelo direito, é dúvida.

Desta forma o Galo deve entrar em campo com Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho (Deyverson); Paulinho e Hulk.

Veja também

SAÚDE David Beckham: ex-jogador sofre de doença de pele sem cura e que piora com o frio