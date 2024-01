A- A+

snowboard Brasileiro conquista primeira medalha do país em Olimpíadas de Inverno Zion Bethonico, de 17 anos, alcançou medalha de bronze no snowboard cross

Nas primeiras horas deste sábado (20), o jovem catarinense Zion Bethonico, de 17 anos, entrou para a história como o primeiro brasileiro a garantir uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. O feito foi alcançado com a conquista do bronze no snowboard cross durante os Jogos Olímpicos da Juventude de Gangwon 2024, na Coreia do Sul.

A jornada de Zion foi marcada por reviravoltas, começando com uma posição discreta, em terceiro lugar, na primeira bateria e virando com uma sequência de vitórias nas provas seguintes. O atleta brilhou ao vencer as quatro últimas provas, somando 18 dos 20 pontos em disputa.

Na semifinal, Zion esteve à beira de ser mandando à Final B, mas uma manobra no último salto garantiu a vaga na final, onde superou Boden Gerry e conquistou o terceiro lugar.

De irmão para irmão

A participação de Zion em Gangwon carrega uma nota de familiaridade, pois a vaga para os Jogos foi originalmente conquistada pelo irmão mais velho, Noah Bethonico. Entretanto, devido ao limite de idade atingido por Noah, Zion herdou a oportunidade. Após a conquista, Zion dedicou a medalha ao irmão.

