Brasileiro, Copa do Brasil e Nordestão: veja como o Santa pode disputar essas competições em 2024

A- A+

O ano de 2023 não está sendo fácil ao Santa Cruz, mas, se o clube não abrir o olho, 2024 pode ser ainda pior. Após a derrota por 3x1 para o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o Tricolor perdeu a chance de garantir vaga na Série D da edição que vem. Em quinto, com 15 pontos, não pode ultrapassar Retrô (2º, com 24) e Petrolina (4º, com 19), já assegurados na quarta divisão. Para não ficar fora do Brasileiro, a Cobra Coral precisará subir para a Série C no segundo semestre ou torcer para que a Fênix obtenha o acesso. Mas há também preocupações quanto às participações em torneios que rendem verbas importantes aos cofres, como Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Confira os cenários e o que o clube precisa fazer para não ter apenas a disputa do Estadual na próxima temporada.



Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano, para conquistar uma vaga na Série D 2024, o Santa Cruz só poderia ficar abaixo apenas de uma equipe que estava em divisão inferior a C ou sem. Acontece que o Tricolor terminará o Estadual atrás de Retrô e Petrolina, ambos com vaga na quarta divisão do ano que vem.



Para jogar a Série D do ano que vem, o Santa precisa torcer para o Retrô obter o acesso à C, abrindo mais uma vaga para um pernambucano no torneio. Caso contrário, o Tricolor mesmo terá que subir para a terceira divisão e evitar o vexame de ficar o ano de 2024 sem disputar um Campeonato Brasileiro. Isso, claro, além de terminar o Estadual, no mínimo, onde está hoje: em quinto. Para isso, é crucial vencer o Belo Jardim, sábado (1º), na Arena de Pernambuco. Abaixo dele, estão Central, Salgueiro, Porto e Íbis com chances de roubar o posto.



No caso da Copa do Brasil, é necessário ao Santa, no mínimo, ser finalista do Campeonato Pernambucano. Sendo assim, o clube precisa avançar ao mata-mata. Conseguindo o feito, terá que eliminar, a depender do cruzamento, Petrolina, Náutico ou Retrô nas quartas. Depois, passar pela semifinal até, enfim, chegar à final.





Há também a possibilidade de garantir vaga chegando até a semifinal. No caso, contudo, o sexto colocado também teria que chegar até a mesma etapa. No regulamento do Pernambucano, é informado que o terceiro espaço no mata-mata nacional é dado ao clube semifinalista eliminado com melhor campanha na fase de pontos corridos.



Na Copa do Nordeste, o Santa Cruz só terá vaga direta na fase de grupos se for o campeão pernambucano. Se o título for do Sport ou do Náutico, o Tricolor terá lugar na etapa preliminar via ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Se outro time fora do Trio de Ferro da Capital levantar o caneco do Pernambucano, a vaga do pré-Nordestão ficará com a equipe de melhor colocação no Estadual, com exceção do campeão, do Sport (classificado via ranking) e Náutico (garantido na pré). Sendo assim, o Santa Cruz teria que, ao menos, ser semifinalista.

Veja também

Sport Com Ilha como palco preferido, Enderson lamenta intervalo para a decisão da Copa do Nordeste