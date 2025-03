Livro que narra Brasileiro de 1987, vencido pelo Sport, é lançado em nova versão nesta sexta (14)

A- A+

Um dos referenciais para entender o mais controverso Campeonato Brasileiro de futebol, o livro "1987: de fato, de direito e de cabeça", de André Gallindo e Cassio Zirpoli, ganhou uma segunda edição ampliada. O lançamento será na próxima sexta-feira (14), às 19h, no Auditório G2, Bloco G da Universidade Católica de Pernambuco, na Boa Vista, Centro do Recife.

A obra, com selo Cepe Editora, resgata a história do Brasileirão de 1987 por vários ângulos, desde os resultados das partidas à disputa na Justiça, que reconheceu o Sport Club do Recife como vencedor do título nacional. Os autores foram testemunhas daquele campeonato, cujos desdobramentos seguem reverberando após mais de 30 anos.

“Nessas décadas, muitas meias verdades foram repetidas exaustivamente, gerações foram formadas sem a ampliação do olhar sobre todos os lados envolvidos naquela edição do torneio”, afirma André Gallindo.

Processo investigativo

Com 384 páginas, a obra se encaixa no gênero livro-reportagem, e é fruto de pesquisas em jornais, revistas, televisões, sites, livros, processos jurídicos e documentos institucionais e entrevistas. O título apresenta, de forma minuciosa e contextualizada, o que foi o campeonato de 1987 e como se administrava o futebol brasileiro da época.

Livro "1987: de fato, de direito e de cabeça", de André Gallindo e Cassio Zirpoli. - Foto: Cepe Editora/Divulgação

O campeonato daquele ano ilustra bem a política de “virada de mesa”, quando as regras dos campeonatos mudavam com as pressões políticas e movimentos dos clubes junto aos tribunais, como apontam os autores.



Na época, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Octávio Pinto Guimarães, disse que a instituição não teria condições de organizar o evento, abrindo caminho para a fundação do Clube dos 13. Este inicialmente com 12 agremiações do Sul e Sudeste. O Bahia viria a ser o décimo terceiro, para representar o Nordeste.

Em acordo entre o Clube e a CBF, no entanto, o número pulou para 16, com disputa passando a ser planejada em módulos: Verde, puxado pelo Clube dos 13, e Amarelo, com participação do Sport. Também havia os módulos Azul e Branco.

O livro "1987: de fato, de direito e de cabeça" tem mais de 50 entrevistas com dirigentes de clubes, jogadores, árbitros, magistrados, advogados, jornalistas e profissionais de marketing que atuaram na época. Na lista das personagens ouvidas estão os ex-presidentes do Sport, Homero Lacerda, do Flamengo, Márcio Braga, do Vasco, Eurico Miranda, e do São Paulo, Carlos Miguel Aidar; os ex-jogadores Zico, Ricardo Rocha, Emerson Leão (também técnico do time pernambucano) e Tite.

“A investigação que André Gallindo e Cassio Zirpoli nos trazem revela ao país do futebol meandros da competição mais controversa desde que me entendo por gente”, afirma o experiente Tino Marcos, repórter da TV Globo que fez a cobertura da Seleção Brasileira em oito Copas do Mundo. De acordo com ele, o livro publicado pela Cepe Editora é “uma estrada definitiva para os que buscam, na informação e no texto refinado de nossos craques-autores, esclarecimentos para essa novela palpitante”.

Autores

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), André Gallindo tem 25 anos de experiência em televisão. Trabalhou nas TVs Asa Branca, Jornal e Globo Nordeste e atualmente na Globo, primeiro no Rio de Janeiro e depois como correspondente de esporte em Nova York.



Já Cassio Zirpoli tem graduação pelo Centro Universitário AESO Barros Melo (Uniaeso). Ele foi repórter do Diario de Pernambuco, entre 2004 e 2018, e um dos criadores do Podcast 45 Minutos, no qual faz a cobertura do futebol nordestino e mantém o Blog de Cassio Zirpoli.

