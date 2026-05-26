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SURFE Brasileiro é atingido no coração por peixe-agulha durante surfe na Costa Rica Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, passou por cirurgia cardíaca após acidente em praia famosa entre surfistas; estado é grave, porém estável

Um acidente raro e impressionante deixou um surfista brasileiro entre a vida e a morte na Costa Rica. Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, foi atingido no peito por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia Pavones, conhecida internacionalmente pelas ondas longas e perfeitas para a prática do esporte.

O impacto foi tão violento que o bico do animal perfurou o coração do brasileiro. Fabiano, que é professor de educação física e instrutor de canoagem em Itajaí, Santa Catarina, precisou ser levado às pressas para a unidade de terapia intensiva (UTI), onde permanece internado em estado grave, porém estável.

Segundo relatos da família, o acidente aconteceu de forma repentina durante a sessão de surfe. A esposa dele, Priscila Carlesso, afirmou que “tudo virou de cabeça para baixo em segundos”.

Por coincidência, um médico estava na praia no momento do acidente e prestou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de emergência. Após ser estabilizado, Fabiano foi transferido de avião para San José, capital da Costa Rica, onde passou por uma delicada cirurgia cardíaca.

A família iniciou uma campanha de arrecadação online para ajudar nos custos médicos e no transporte do brasileiro de volta ao país. Em publicação nas redes sociais, Priscila afirmou que o marido “dedicou a vida ao mar” e agora precisa de ajuda para retornar ao Brasil.

O peixe-agulha é uma espécie conhecida pelo corpo fino e pelo longo bico pontiagudo, semelhante a uma lança. Esses animais podem saltar para fora da água em alta velocidade — chegando a cerca de 64 km/h —, o que aumenta o risco de acidentes graves em situações raras.

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