Brasileiro Eric Granado é atropelado em corrida da MotoE e sofre lesão séria

A temporada de 2025 da MotoE começou de forma assustadora para Eric Granado. Neste sábado, logo na primeira volta da etapa de Le Mans, na França, o brasileiro perdeu o controle de sua moto, caiu e, quando se levantou, foi atropelado pela moto de Rafaelle Fusco, que também vinha desgovernado logo atrás e não conseguiu desviar.

Apesar das imagens espantosas, o motociclista foi levado consciente para o centro médico. Em comunicado oficial, a categoria informou que ele fraturou a tíbia direita e que permanecerá sob observação médica ao longo de todo o dia para, depois, viajar para Barcelona, onde passará por cirurgia na próxima terça-feira.



Fusco, assim como Granado, também foi encaminhado para exames, mas a MotoE não informou se ele sofreu lesões mais sérias. Pelas imagens, nota-se que apenas a moto do italiano atingiu o brasileiro, assim, sua condição deve ser mais leve.

Eric Granado é um veterano da MotoE e também um dos mais vitoriosos na categoria. Indo para sua sétima temporada, ele soma 11 vitórias e 22 pódios em um total de 61 corridas disputadas. Sua melhor performance se deu em 2022, quando ele foi vice-campeão com 192,5 pontos, 34,5 atrás do vencedor daquela edição, o suíço Dominique Aegerter.

Em 2025, o brasileiro corre pela LCR, pela quarta temporada consecutiva, ao lado de Mattia Casadei, campeão em 2023. Por ter fraturado a tíbia, sua presença na próxima etapa, em 28 de junho, na Holanda, é incerta.

RECORDE DE MARC MÁRQUEZ

Na principal categoria da MotoGP, Marc Márquez, que trava acirrada disputa com o irmão Álex Márquez pela liderança, venceu a corrida sprint da etapa da França, em Le Mans, neste sábado, e retomou a ponta do Mundial. De quebra, com o sexto trunfo seguido em corrida sprint em seis provas disputadas na atual temporada, o octocampeão superou o antigo recordista, Jorge Martín, com cinco em 2023.

Com amplo domínio espanhol na pista, o piloto da Ducati recebeu a bandeirada com o tempo de 19min49s022, apenas 0s530 à frente do irmão, Álex, da equipe Gresini. Fermín Aldeguer, também da Gresini, foi o terceiro colocado, subindo ao pódio pela primeira vez na temporada.

Marc e Álex iniciaram a corrida sprint pressionando o pole Fabio Quartararo e o trio disparou à frente dos concorrentes. Logo atrás, ainda na segunda volta, Francesco Bagnaia, que vinha em quarto, sofreu uma queda na curva 8 e abandonou a prova. De tanto pressionar, os irmãos Márquez ultrapassaram o francês, com Marc assumindo a liderança da sprint.

Aldeguer também se aproximou da Yamaha de Quartararo e assumiu o terceiro posto a quatro voltas do fim. Nas últimas voltas, Marc continuou com o irmão na sua cola, mas segurou a pressão e conseguiu sua sexta vitória em corrida sprint na temporada.

