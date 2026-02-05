A- A+

ESPORTES Brasileiro completa 24 horas e estabelece novo recorde mundial na esteira manual Multiatleta fecha prova em Ipanema, no Rio, com 188,13 quilômetros

O multiatleta Pepe Fiamoncini concluiu, nesta quinta-feira (5), às 24 horas, seu desafio de endurance em uma esteira manual e estabeleceu um novo recorde mundial, ao percorrer 188,13 quilômetros. A prova foi realizada na Rio Academia, no Posto 10 de Ipanema.

Promovido pela YoPRO, marca de produtos proteicos da Danone, o desafio exigiu controle físico e mental extremos. Ao longo do período, Pepe manteve ritmo constante e sinais vitais estáveis, evidenciando preparo para uma das modalidades mais duras do esporte de resistência.

Durante a prova, o atleta destacou o papel do ambiente e do público na reta final.

"Cada quilômetro percorrido é um passo para colocar o Brasil no topo de mais um recorde mundial. O clima de Ipanema e o apoio de quem passou pela academia foram decisivos", afirmou.

A esteira manual é um equipamento sem motor, no qual o movimento da lona depende exclusivamente da força aplicada pelo próprio corredor.

Diferentemente das esteiras elétricas, não há auxílio mecânico para manter o ritmo: quanto maior a intensidade do atleta, maior a velocidade, e qualquer redução de esforço faz a esteira desacelerar imediatamente.

Por exigir mais força, controle corporal e gasto energético, a corrida nesse tipo de equipamento é considerada significativamente mais desgastante, o que amplia o grau de dificuldade e torna ainda mais expressivo o feito de percorrer longas distâncias nesse formato.

