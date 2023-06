Brasileiro Feminino: quatro equipes garantem vagas na primeira divisão de 2024

A- A+

A primeira fase da Série A1 de 2023 chega ao fim nesta segunda-feira (12), com os oito jogos começando às 15h (horário de Brasília). Com seis times garantidos nas quartas de final e três já rebaixados à Série A2, a 15ª rodada definirá os dois últimos classificados para o mata-mata e o clube que fará companhia a Ceará, Real Ariquemes e Athletico-PR na segunda divisão de 2024.

A briga pelos dois lugares restantes às quartas movimenta São Paulo (sétimo colocado, 22 pontos), Cruzeiro (oitavo, 21 pontos), Grêmio (nono, 19 pontos) e Avaí/Kindermann (décimo, 19 pontos).

As paulistas terão um confronto direto com as gaúchas no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). As mineiras encaram o Real Brasília no Defelê, na capital federal. Já as catarinenses enfrentam a já classificada Ferroviária no Estádio Hudson Ferreira, em Matão (SP).

Na parte de baixo da tabela, o risco de queda ainda ameaça Bahia (13º lugar, 13 pontos), Atlético-MG (12º, 15 pontos) e Real Brasília (11º, 16 pontos). As Mulheres de Aço, que abrem a zona de rebaixamento, precisam vencer o líder Corinthians no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e torcer pelos tropeços dos rivais. O time mineiro pega o lanterna Ceará, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE). As brasilienses escapam da Série A2 com um simples empate diante do Cruzeiro.

As quartas de final do Brasileiro estão previstas para começar na próxima semana, com os jogos de ida entre sexta-feira (16) e a outra segunda-feira (19). As partidas de volta serão realizadas entre os dias 23 e 26 deste mês. As semifinais estão agendadas para depois da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa em 20 de julho.



